Nuova Skoda Epiq Sportline, il B-SUV elettrico diventa più sportivo

Disponibile con potenze fino a 211 CV e autonomia fino a 440 km, arriverà in Italia nel primo trimestre del 2027

Fa il suo debutto ufficiale la nuova Skoda Epiq Sportline. Chi cerca un look più grintoso per il B-SUV elettrico (qui la nostra prova) potrà rivolgersi a questo allestimento che offre una serie di elementi che rendono la Epiq più sportiveggiante.

Look più aggressivo con dettagli in nero lucido

Nuova Skoda Epiq Sportline si riconosce per paraurti in tinta carrozzeria, scritte e loghi Skoda in nero lucido, così come le calotte degli specchietti. Si tratta dell'unica versione della Epiq che può essere scelta con tetto tutto nero. Di serie troviamo cerchi in lega da 19 pollici, con quelli da 20 pollici optional.

Skoda Epiq Sportline

La versione Sportline adotta anche i fari con tecnologia LED Matrix. Anche l'abitacolo è stato personalizzato dove troviamo sedili sportivi regolabili elettricamente in pelle sintetica scamosciata, materiale utilizzato anche per bracciolo, pannelli porta e plancia.

Skoda Epiq Sportline

C'è pure il volante sportivo riscaldato a tre razze con badge Sportline con i paddle che permettono di variare il livello del recupero dell'energia. La dotazione di serie di questo allestimento si completa con pedali in acciaio inox, illuminazione ambientale e ricarica wireless fino a 15 W.

Due livelli di potenza

Skoda Epiq Sportline si potrà avere con due motorizzazioni. C'è innanzitutto Skoda Epiq 40 che monta una batteria da 37 kWh netti, per oltre 310 km di autonomia, con una potenza di 99 kW (135 CV) e coppia massima di 267 Nm.

La versione Sportline si potrà avere anche con Skoda Epiq 55 che ha una batteria da 52 kWh netti, eroga 155 kW (211 CV) e 290 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiunge fino a 440 km di autonomia.

Skoda Epiq Sportline, interni

Per entrambi i modelli la velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h.

Quando arriva?

Ci vorrà un po' di pazienza dato che le prime consegne in Italia sono attese nel corso del primo trimestre del 2027.

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