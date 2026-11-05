Skoda Enyaq, arriva il preriscaldamento della batteria anche sui modelli fino al 2023. Basta un aggiornamento

Anche le Skoda Enyaq più vecchie potranno scaldare la batteria prima della ricarica rapida. La casa automobilistica boema ca ha rilasciato un aggiornamento software che porta il preriscaldamento sulle auto prodotte fino alla fine del 2023 circa. Il vantaggio lo si nota soprattutto d’inverno. Con il freddo la batteria accetta meno potenza alle colonnine veloci, e i tempi di ricarica si allungano. Secondo Skoda, una batteria portata alla giusta temperatura può invece ricaricarsi alla massima potenza disponibile.

Come funziona

Il preriscaldamento si attiva manualmente. Nella sezione dedicata alla ricarica compare una nuova schermata per ottimizzare la ricarica rapida, con il tasto per avviare il riscaldamento della batteria. Lo schermo mostra anche la potenza massima di ricarica disponibile in quel momento. Il tasto funziona solo quando la batteria è sotto i 20 °C. La temperatura ideale è di circa 25 °C, e per raggiungerla servono dai 30 ai 40 minuti, a seconda della temperatura esterna. Skoda consiglia di attivarlo circa 45 minuti prima di arrivare alla colonnina, con l’auto accesa, meglio se durante la guida. Per la ricarica lenta in corrente alternata non serve. Il preriscaldamento automatico, quello che parte da solo quando si imposta una colonnina come destinazione nel navigatore, resta invece riservato alle auto con il software più recente.

Chi lo riceve e quando

L’aggiornamento riguarda circa 200.000 auto e arriva a ondate. Le prime riceveranno il primo aggiornamento dalla settimana del 16 novembre e il secondo da quella del 30 novembre. Gli altri proprietari seguiranno. Gli aggiornamenti sono due. Il primo prepara l’auto, il secondo porta la nuova funzione con il software 3.9. Le auto con la versione 3.8 lo ricevono in automatico a distanza. Chi ha una versione 3.x più vecchia deve prima passare alla 3.8, sempre a distanza. Chi ha ancora il software 2.x deve invece andare in un’officina autorizzata. La versione installata si controlla nell’app MyŠkoda.

Jiří Vlček, responsabile degli aggiornamenti online di Skoda, ha spiegato che la funzione è semplice da usare, ma richiede interventi sulle tre centraline più importanti dell’auto. Il software 3.9 porta anche una nuova schermata di benvenuto, aggiornamenti di sicurezza e la correzione di un problema all’unità di connettività online.

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