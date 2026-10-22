Novità Skoda Kodiaq, arriva la Plug-in da 272 CV e il nuovo allestimento Laurin & Klement

Novità in arrivo per la Skoda Kodiaq. Per il SUV (qui la nostra prova) arrivano una motorizzazione Plug-in più potente e il nuovo allestimento Laurin & Klement che punta tutto sul comfort. Novità che debuttano in occasione del decimo anniversario della Kodiaq che dal momento del suo lancio sul mercato è stata venduta in oltre 1,2 milioni di unità.

Skoda Kodiaq: arriva una Plug-in più potente

Partiamo dalla prima novità. Il nuovo powertrain ibrido Plug-in del SUV si compone di un motore a benzina 1.5 TSI a quattro cilindri da 130 kW (177 CV) che lavora in sinergia con un motore elettrico da 85 kW (116 CV). La potenza massima di sistema raggiunge così quota 200 kW e cioè 272 CV. Il tutto è poi alimentato da una batteria con una capacità lorda di 25,7 kWh (19,7 kWh netti). L'autonomia in elettrico non è stata dichiarata ma possiamo attenderci un dato attorno ai 100 km.

Skoda Kodiaq

In ogni caso, l'accumulatore potrà essere ricaricato anche in corrente continua fino a una potenza massima di 50 kW, in modo da poter rendere pratici i rifornimenti di energia anche in caso di lunghi viaggi.

Nuovo allestimento Laurin & Klement

Va a posizionarsi al vertice della gamma della Skoda Kodiaq e offre, tra le altre cose, i sedili con funzione massaggio, le barre sul tetto argentate, i paraurti anteriori e posteriori e le minigonne laterali in tinta con la carrozzeria oltre a cerchi in lega specifici solo per questo modello. Si riconoscerà per la presenza dei badge Laurin & Klement, sia all'interno che all'esterno. Allestimento che secondo Skoda si potrà abbinare a diverse motorizzazioni.

Disponibilità

Per il momento Skoda non ha comunicato quando queste novità saranno disponibili in Italia. Si attendono informazioni pure per quanto riguarda i prezzi.

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