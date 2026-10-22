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Novità Skoda Kodiaq, arriva la Plug-in da 272 CV e il nuovo allestimento Laurin & Klement

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2 ore fa - Skoda Kodiaq festeggia 10 anni

Per il decimo anniversario della Kodiaq, Skoda introduce un powertrain Plug-in più potente e il nuovo allestimento Laurin & Klement
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Novità in arrivo per la Skoda Kodiaq. Per il SUV (qui la nostra prova) arrivano una motorizzazione Plug-in più potente e il nuovo allestimento Laurin & Klement che punta tutto sul comfort. Novità che debuttano in occasione del decimo anniversario della Kodiaq che dal momento del suo lancio sul mercato è stata venduta in oltre 1,2 milioni di unità.

Skoda Kodiaq: arriva una Plug-in più potente

Partiamo dalla prima novità. Il nuovo powertrain ibrido Plug-in del SUV si compone di un motore a benzina 1.5 TSI a quattro cilindri da 130 kW (177 CV) che lavora in sinergia con un motore elettrico da 85 kW (116 CV). La potenza massima di sistema raggiunge così quota 200 kW e cioè 272 CV. Il tutto è poi alimentato da una batteria con una capacità lorda di 25,7 kWh (19,7 kWh netti). L'autonomia in elettrico non è stata dichiarata ma possiamo attenderci un dato attorno ai 100 km.

Skoda Kodiaq

In ogni caso, l'accumulatore potrà essere ricaricato anche in corrente continua fino a una potenza massima di 50 kW, in modo da poter rendere pratici i rifornimenti di energia anche in caso di lunghi viaggi.

Nuovo allestimento Laurin & Klement

Va a posizionarsi al vertice della gamma della Skoda Kodiaq e offre, tra le altre cose, i sedili con funzione massaggio, le barre sul tetto argentate, i paraurti anteriori e posteriori e le minigonne laterali in tinta con la carrozzeria oltre a cerchi in lega specifici solo per questo modello. Si riconoscerà per la presenza dei badge Laurin & Klement, sia all'interno che all'esterno. Allestimento che secondo Skoda si potrà abbinare a diverse motorizzazioni.

Disponibilità

Per il momento Skoda non ha comunicato quando queste novità saranno disponibili in Italia. Si attendono informazioni pure per quanto riguarda i prezzi.

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Listino Skoda Kodiaq
AllestimentoCV / KwPrezzo
Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV Selection DSG 150 / 11041.900 €
Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV 7 posti Executive DSG 150 / 11042.500 €
Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV Executive DSG 150 / 11042.500 €
Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV Style DSG 150 / 11045.050 €
Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV 7 posti Style DSG 150 / 11045.050 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV Selection DSG 150 / 11046.100 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV Executive DSG 150 / 11046.700 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV 7 posti Executive DSG 150 / 11046.700 €
Kodiaq 1.5 PHEV 204CV Selection DSG 150 / 11048.800 €
Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV 7 posti Sportline 130 Edition DSG 150 / 11049.000 €
Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV Sportiline 130 Edition DSG 150 / 11049.000 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV Style DSG 150 / 11049.250 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV 7 posti Style DSG 150 / 11049.250 €
Kodiaq 1.5 PHEV 204CV Executive DSG 150 / 11049.400 €
Kodiaq 2.0 TSI 204 CV Style DSG 4x4 204 / 15050.300 €
Kodiaq 2.0 TSI 204 CV 7 posti Style DSG 4x4 204 / 15050.300 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV Selection DSG 4x4 193 / 14250.600 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV Executive DSG 4x4 193 / 14251.200 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV 7 posti Executive DSG 4x4 193 / 14251.200 €
Kodiaq 1.5 PHEV 204CV Style DSG 150 / 11051.950 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV Sportline 130 Edition DSG 150 / 11053.200 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV 7 posti Sportline 130 Edition DSG 150 / 11053.200 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV Style DSG 4x4 193 / 14253.750 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV 7 posti Style DSG 4x4 193 / 14253.750 €
Kodiaq 2.0 TSI 204 CV 7 posti Sportline 130 Edition DSG 4x4 204 / 15054.250 €
Kodiaq 2.0 TSI 204 CV Sportline 130 Edition DSG 4x4 204 / 15054.250 €
Kodiaq 1.5 PHEV 204CV Sportline 130 Edition DSG 150 / 11054.300 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV 7 posti Sportline 130 Edition DSG 4x4 193 / 14257.700 €
Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV Sportline 130 Edition DSG 4x4 193 / 14257.700 €
Kodiaq 2.0 TSI 265 CV RS DSG 4x4 265 / 19557.800 €
Kodiaq 2.0 TSI 265 CV 7 posti RS DSG 4x4 265 / 19559.800 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Kodiaq visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Kodiaq
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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