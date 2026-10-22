Novità Skoda Kodiaq, arriva la Plug-in da 272 CV e il nuovo allestimento Laurin & Klement

Novità in arrivo per la Skoda Kodiaq. Per il SUV (qui la nostra prova) arrivano una motorizzazione Plug-in più potente e il nuovo allestimento Laurin & Klement che punta tutto sul comfort. Novità che debuttano in occasione del decimo anniversario della Kodiaq che dal momento del suo lancio sul mercato è stata venduta in oltre 1,2 milioni di unità.
Skoda Kodiaq: arriva una Plug-in più potente
Partiamo dalla prima novità. Il nuovo powertrain ibrido Plug-in del SUV si compone di un motore a benzina 1.5 TSI a quattro cilindri da 130 kW (177 CV) che lavora in sinergia con un motore elettrico da 85 kW (116 CV). La potenza massima di sistema raggiunge così quota 200 kW e cioè 272 CV. Il tutto è poi alimentato da una batteria con una capacità lorda di 25,7 kWh (19,7 kWh netti). L'autonomia in elettrico non è stata dichiarata ma possiamo attenderci un dato attorno ai 100 km.
In ogni caso, l'accumulatore potrà essere ricaricato anche in corrente continua fino a una potenza massima di 50 kW, in modo da poter rendere pratici i rifornimenti di energia anche in caso di lunghi viaggi.
Nuovo allestimento Laurin & Klement
Va a posizionarsi al vertice della gamma della Skoda Kodiaq e offre, tra le altre cose, i sedili con funzione massaggio, le barre sul tetto argentate, i paraurti anteriori e posteriori e le minigonne laterali in tinta con la carrozzeria oltre a cerchi in lega specifici solo per questo modello. Si riconoscerà per la presenza dei badge Laurin & Klement, sia all'interno che all'esterno. Allestimento che secondo Skoda si potrà abbinare a diverse motorizzazioni.
Disponibilità
Per il momento Skoda non ha comunicato quando queste novità saranno disponibili in Italia. Si attendono informazioni pure per quanto riguarda i prezzi.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV Selection DSG
|150 / 110
|41.900 €
|Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV 7 posti Executive DSG
|150 / 110
|42.500 €
|Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV Executive DSG
|150 / 110
|42.500 €
|Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV Style DSG
|150 / 110
|45.050 €
|Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV 7 posti Style DSG
|150 / 110
|45.050 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV Selection DSG
|150 / 110
|46.100 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV Executive DSG
|150 / 110
|46.700 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV 7 posti Executive DSG
|150 / 110
|46.700 €
|Kodiaq 1.5 PHEV 204CV Selection DSG
|150 / 110
|48.800 €
|Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV 7 posti Sportline 130 Edition DSG
|150 / 110
|49.000 €
|Kodiaq 1.5 m-HEV 150CV Sportiline 130 Edition DSG
|150 / 110
|49.000 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV Style DSG
|150 / 110
|49.250 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV 7 posti Style DSG
|150 / 110
|49.250 €
|Kodiaq 1.5 PHEV 204CV Executive DSG
|150 / 110
|49.400 €
|Kodiaq 2.0 TSI 204 CV Style DSG 4x4
|204 / 150
|50.300 €
|Kodiaq 2.0 TSI 204 CV 7 posti Style DSG 4x4
|204 / 150
|50.300 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV Selection DSG 4x4
|193 / 142
|50.600 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV Executive DSG 4x4
|193 / 142
|51.200 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV 7 posti Executive DSG 4x4
|193 / 142
|51.200 €
|Kodiaq 1.5 PHEV 204CV Style DSG
|150 / 110
|51.950 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV Sportline 130 Edition DSG
|150 / 110
|53.200 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 150CV 7 posti Sportline 130 Edition DSG
|150 / 110
|53.200 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV Style DSG 4x4
|193 / 142
|53.750 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV 7 posti Style DSG 4x4
|193 / 142
|53.750 €
|Kodiaq 2.0 TSI 204 CV 7 posti Sportline 130 Edition DSG 4x4
|204 / 150
|54.250 €
|Kodiaq 2.0 TSI 204 CV Sportline 130 Edition DSG 4x4
|204 / 150
|54.250 €
|Kodiaq 1.5 PHEV 204CV Sportline 130 Edition DSG
|150 / 110
|54.300 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV 7 posti Sportline 130 Edition DSG 4x4
|193 / 142
|57.700 €
|Kodiaq 2.0 TDI EVO 193CV Sportline 130 Edition DSG 4x4
|193 / 142
|57.700 €
|Kodiaq 2.0 TSI 265 CV RS DSG 4x4
|265 / 195
|57.800 €
|Kodiaq 2.0 TSI 265 CV 7 posti RS DSG 4x4
|265 / 195
|59.800 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Kodiaq visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Kodiaq
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).