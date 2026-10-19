Hai una stampante 3D? Skoda mette gratis online gli accessori da stampare per la tua auto

Portabicchieri, contenitori, ganci e organizer progettati da Skoda, da scaricare gratis e stampare con una stampante 3D.

Solitamente per avere qualche accessorio per la propria auto bisogna non solo pagare, ma anche recarsi presso un’autoricambi e ordinare il componente desiderato (da trovare nell’apposita sezione del catalogo). Ora Skoda sceglie di seguire un approccio diverso, sfruttando le possibilità offerte dalla stampa tridimensionale. Chi ha una stampante 3D, infatti, può scaricare gratuitamente i file da Printables.com (la piattaforma dove la casa automobilistica boema ha aperto un proprio profilo) e stamparsi gli accessori a casa. Skoda si definisce il primo costruttore a offrire accessori stampabili attraverso una piattaforma dedicata.

Gli accessori stampabili in 3D per le auto Skoda

L’iniziativa si inserisce nella filosofia «Simply Clever», con cui Skoda da anni identifica le soluzioni pensate per rendere più comodo l’uso quotidiano dell’auto. Tra gli aspetti interessanti di questa iniziativa c’è sia che i file si possono anche modificare e adattare alle proprie esigenze sia che riguarda non solo i nuovi modelli, ma anche quelli ormai fuori produzione.

Come funziona il servizio

Skoda, gli accessori da stampare in 3D

Gli accessori sono stati progettati dal team di innovazione di Skoda insieme a quelli di ingegneri e designer. Nel catalogo ci sono portabicchieri, contenitori, accessori per tenere in ordine i cavi, portamonete, ganci per cavi USB e cappellini da agganciare alle tasche degli schienali, supporti per lo smartphone e ganci da fissare al Top Tether, il punto di ancoraggio dei seggiolini per bambini sullo schienale posteriore. Molti pezzi sono pensati per funzionare su più modelli e sfruttano i vani già presenti nell’abitacolo, senza bisogno di modificare l’auto.

Su misura per Epiq e Peaq

I ganci stampabili in 3D per le auto Skoda

Per i due SUV elettrici più recenti della gamma ci sono accessori dedicati. Tra questi troviamo le coperture per i portabicchieri, un vassoio per il grande contenitore centrale, inserti e supporti specifici e un organizer per il vano inferiore della console. Per la Peaq c’è anche un portabicchieri da agganciare al tavolino pieghevole, adatto sia ai bicchieri normali sia a quelli di grandi dimensioni. Questi accessori, spiega Skoda, sono stati richiesti espressamente dalla community.

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