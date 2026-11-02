Rolls-Royce, la ripicca milionaria di Shaq: tre Phantom comprate in un pomeriggio

La leggenda NBA ha acquistato molti anni fa tre esemplari dello storico costruttore britannico per rivalsa su un venditore. Una di quelle auto è oggi all'asta, con un'offerta ancora sorprendente

Quando si parla di acquisti esagerati, anche tra i grandi campioni dello sport c'è chi riesce a sorprendere.

Rolls-Royce, l'acquisto impulsivo della stella NBA

È il caso di Shaquille O'Neil, ex campione della NBA e leggenda del basket, che durante la sua esperienza con i Los Angeles Lakers arrivò a comprare tre Rolls-Royce Phantom nello stesso pomeriggio. Una scelta da circa 1,3 milioni di dollari, nata non da una particolare passione automobilistica, ma da una questione di orgoglio.

Rolls-Royce Phantom: la lussuosa ammiraglia di Shaquille O'Neil oggi all'asta

Un venditore ha sottovalutato il gigante del basket

La vicenda risale al periodo successivo alla firma del suo contratto da 121 milioni di dollari. Shaq entrò in una concessionaria di lusso indossando infradito, pantaloncini e una canottiera, senza apparire particolarmente interessato a concludere un acquisto. ''Sembravo un barbone'', disse una volta in un'intervista.

Nello stesso salone c'era anche Mike Tyson, impegnato a scegliere alcune automobili. Un venditore, basandosi sull'aspetto informale del giocatore, ha giudicato completamente male il suo potenziale cliente ed è arrivato a chiedergli se potesse davvero permettersi quelle vetture. Offeso, O'Neal si rivolse direttamente al direttore e concluse una transazione decisamente fuori dall'ordinario: acquistò tre auto, chiedendo anche di arretrare al massimo i sedili e di riceverle a casa nel giro di poche ore.

Rolls-Royce Phantom: il campione NBA ne comprò tre per una ripicca verso il venditore

Una spesa che Shaq ha definito un errore

Con il senno di poi, l'ex giocatore ha riconosciuto che si è trattata di una delle decisioni finanziarie più stupide della sua vita. Le dimensioni dell'abitacolo, infatti, non gli permettevano di guidare comodamente le vetture, che finirono per trascorrere gran parte del tempo in garage. Non fu nemmeno l'ultimo acquisto dettato dalla rivalità: in un'altra occasione spese altri 600.000 dollari per due Rolls-Royce, dopo aver visto Tyson comprarne tre. La motivazione? Non voleva essere superato dall'amico.

Rolls-Royce Phantom: l'abitacolo sfarzoso della berlina inglese comprata da Shaq nel 2004

Una delle Rolls-Royce oggi è all'asta

Una delle ammiraglie inglesi acquistate in quell'occasione è ora protagonista di una vendita su Bring a Trailer (qui il link all'asta). Si tratta di un esemplare di 22 anni con circa 45.000 miglia percorse (poco oltre 70.000 km), rimasto nel garage di Shaq per 14 anni e venduto nel 2018. La documentazione Carfax segnala danni al pannello laterale posteriore destro e al parafango anteriore sinistro. Nonostante la storia particolare dell'auto e il suo passato da celebrità, l'asta non sembra decollare: a due giorni dalla chiusura, l'offerta più alta era ferma a 15.505 dollari.

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