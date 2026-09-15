Phantom Hummingbird: che cos’ha di speciale la più speciale delle Rolls-Royce (finora)

Quando ti confronti con il reparto Bespoke di Goodwood, il concetto di opzionale perde qualsiasi significato ordinario. Sviluppata sulla base della Phantom Series II Extended, la Rolls-Royce Phantom Hummingbird è un esemplare unico commissionato tramite il Private Office di Dubai da un cliente che ha voluto dedicare un omaggio speciale a sua moglie.

L'auto prende il nome dal colibrì e porta al debutto assoluto su una Rolls-Royce la lavorazione ad intarsio con la conchiglia di abalone, un mollusco marino scelto per i suoi riflessi iridescenti del tutto simili a quelli del piumaggio del piccolo uccello.

Rolls-Royce Phantom Hummingbird

Ebanisteria di precisione per la zona posteriore

A differenza di altri progetti speciali focalizzati sulla plancia, i dettagli più complessi della Hummingbird si concentrano nella parte posteriore dell'abitacolo. Il vero elemento distintivo è l'impiallacciatura in radica di frassino, lavorata con la tecnica dell'intarsio artistico.

Per la prima volta la conchiglia di abalone è stata abbinata alla madreperla per creare due decorazioni distinte: la sezione nota come waterfall, ossia il pannello tra i sedili, ospita un motivo botanico composto da 84 elementi sagomati in abalone e madreperla.

I due tavolini posteriori in legno di betulla integrano ciascuno l'immagine di un colibrì al volo, composto da 53 singoli pezzi intarsiati a mano. Trattandosi di un materiale estremamente fragile, gli artigiani di Goodwood hanno impiegato oltre nove mesi di sviluppo e sei diverse iterazioni prima di perfezionare il processo produttivo e garantire una finitura impeccabile.

Rolls-Royce Phantom Hummingbird

Esterni bicolore e abitacolo su misura

La personalizzazione estetica parte dalla carrozzeria della versione a passo lungo, caratterizzata da una verniciatura bicolore in tinta Wildberry e White Sands. La sottile linea di bellezza tracciata a mano lungo la cascata laterale (la coachline) ospita un piccolo colibrì dipinto a mano sopra i passaruota posteriori, mentre i coprimozzi centrali riprendono le sfumature rosse della vernice principale.

All'interno, l'abitacolo sfoggia rivestimenti in pelle nella tonalità Creme Light, impreziositi da dettagli color cuoio e completati da moquette e tappeti nella sfumatura Seashell. Sopra la testa dei passeggeri rimane l'immancabile Starlight Headliner, il cielo stellato a fibre ottiche firmato Rolls-Royce.

Rolls-Royce Phantom Hummingbird

Meccanica V12 invariata e stima del prezzo

Sotto la monumentale carrozzeria la parte meccanica resta quella originale della Phantom Series II Extended. Troviamo quindi l'architettura interamente in alluminio Architecture of Luxury, isolata da oltre 130 kg di materiale fonoassorbente per azzerare i rumori di rotolamento. A spingere la vettura provvede il classico V12 biturbo da 6,75 litri in grado di erogare 571 CV, abbinato al cambio automatico ZF a otto rapporti assistito dalla Satellite Aided Transmission, che pre-seleziona le marce in base ai dati del navigatore satellitare.

Rolls-Royce non ha comunicato il prezzo finale di questa commissione unica. Tuttavia, considerando che una Phantom Extended ordinaria accessoriata supera facilmente i 600.000 euro, le stime della stampa britannica indicano per questo esemplare da collezione una cifra ben oltre il milione di euro.

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