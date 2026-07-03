Una Rolls-Royce da collezione: Phantom Regatta rende omaggio alle vele da regata

L'esclusiva ammiraglia inglese in versione a passo lungo celebra il mondo della nautica con finiture artigianali, dettagli unici e un potente V12

La Rolls-Royce si è già cimentata in personalizzazioni a tema “marino” (guarda Rolls-Royce Cullinan Yachting) e oggi amplia la propria collezione di esemplari unici con la Phantom Regatta, una realizzazione su commissione basata sulla versione Extended della celebre ammiraglia dello storico marchio britannico.

Rolls-Royce Phantom Regatta: una one-off su commissione ispirata alle vele da regata inglesi

Un omaggio alle vele da regata

Lunga quasi sei metri, questa one-off trae ispirazione dal mondo delle imbarcazioni da regata della costa meridionale dell'Inghilterra, reinterpretando l'eleganza della navigazione attraverso uno stile ricercato e materiali di altissima qualità. Il progetto punta a esaltare il concetto di lusso artigianale che da sempre contraddistingue il costruttore.

Rolls-Royce Phantom Regatta: colori su misura e dettagli unici per l'ammiraglia britannica

Esterni ispirati al mare

L'identità del modello emerge soprattutto nella raffinata carrozzeria bicolore, che abbina il blu Regatta al bianco English con una finitura realizzata interamente a mano. L'accostamento cromatico richiama idealmente il punto d'incontro tra lo scafo e l'acqua.

A completare il look contribuiscono i cerchi da 22 pollici lucidati e numerosi dettagli cromati, tra cui elementi ispirati ai verricelli in acciaio lucido tipici delle barche a vela. Ogni particolare è stato studiato per rafforzare il collegamento con l'universo nautico senza alterare l'eleganza della Phantom.

Rolls-Royce Phantom Regatta: l'abitacolo rifinito con cura artigianale e finiture customizzate

Interni realizzati con cura artigianale

Anche l'abitacolo riprende il tema marino attraverso un sofisticato gioco di colori. La zona anteriore sfoggia rivestimenti blu navy con inserti bianchi, mentre una galleria dipinta a mano denominata ''Acquerello'' raffigura suggestioni ispirate all'oceano.

Nella parte posteriore trova spazio un raffinato design cromatico inverso, con sedili bianchi rifiniti in blu. I tavolini posteriori evocano il ponte di uno yacht e ciascun elemento ha richiesto circa 120 ore di lavorazione. Completano l'ambiente i pannelli porta illuminati e il celebre cielo stellato composto da 1.307 ''stelle'' in fibra ottica, pensato per richiamare le correnti marine attorno all'Isola di Wight.

Rolls-Royce Phantom Regatta: esemplare unico che debutta al Goodwood Festival of Speed

Motore V12 e debutto a Goodwood

La nuova Phantom Regatta sarà presentata al Goodwood Festival of Speed che si terrà dal 9 al 12 luglio (guarda la homepage del Goodwood Festival of Speed 2026) e dovrebbe mantenere il tradizionale V12 biturbo, capace di erogare 571 CV e 900 Nm. La meccanica consentirebbe alla variante Extended di scattare da 0 a 100 km/h in poco più di cinque secondi, con una velocità massima limitata a 250 km/h. Un modello destinato a pochi collezionisti, che unisce l'eccellenza artigianale Rolls-Royce (guarda la hompeage di Rolls-Royce) all'eleganza senza tempo del mondo della vela.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/07/2026