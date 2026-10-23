Rolls-Royce Cullinan Braman Pink: a Miami il lusso si tinge di rosa shock

Rolls-Royce amplia le possibilità di personalizzazione della sua gamma con una Cullinan realizzata appositamente per una concessionaria di Miami.

Il SUV ultra-lusso su misura

Il SUV di lusso è disponibile esclusivamente presso Rolls-Royce Miami, punto vendita appartenente a Braman Motors (guarda la homepage di Braman Motors), che ha collaborato con il marchio per introdurre una nuova tonalità dedicata.

La Braman Pink è una vernice rosa personalizzata, pensata per richiamare l'identità della città e i gusti della clientela locale. Sulla carrozzeria, il colore compare attraverso sottili dettagli decorativi, mentre l'abitacolo adotta una soluzione più audace.

Rolls-Royce Cullinan Braman Pink: il SUV di lusso con sfumature rosa per un cliente di Miami

Interni rosa pastello e dettagli personalizzati

La tonalità scelta caratterizza i sedili, parte della plancia, la console centrale, il tunnel della trasmissione e i pannelli delle portiere. A completare l'allestimento contribuiscono gli inserti in legno e finiture metalliche, presenti anche nelle bocchette dell'aria e nelle griglie degli altoparlanti. Il progetto rappresenta un esempio delle possibilità offerte dal programma Bespoke, attraverso il quale il costruttore britannico realizza configurazioni personalizzate. “Con Braman Pink, ci siamo prefissati l'obiettivo di creare qualcosa che non esisteva nella gamma di colori Rolls-Royce, una finitura che catturasse il carattere di Miami e i gusti individuali dei nostri clienti”, ha dichiarato Alex Shack, direttore operativo della concessionaria. “Vedere arrivare queste prime vetture rappresenta la concretizzazione di questa visione e dimostra cosa sia possibile realizzare quando una concessionaria assume un ruolo attivo nel processo Bespoke. Offre ai nostri clienti un livello di esclusività che non troveranno da nessun'altra parte se non da Rolls-Royce Miami”.

Rolls-Royce Cullinan Braman Pink: audace edizione limitata creata con ilo programma Bespoke

Personalizzazione e modelli ultra-esclusivi

Il prezzo della Cullinan Braman Pink non è stato comunicato, ma le personalizzazioni su misura possono incidere sensibilmente sul costo finale. Per il marchio, questo approccio è molto redditizio: nel 2023, Rolls-Royce aveva dichiarato che ogni nuova vettura venduta includeva almeno un elemento personalizzato. Parallelamente, la casa britannica amplia la propria offerta di modelli ultra-esclusivi. Tra i progetti presentati figura la Nightingale, una serie limitata a 100 esemplari, ciascuno con un prezzo di partenza previsto di 9,5 milioni di dollari.

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