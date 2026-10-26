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Il mito Rolls-Royce l'ha creato lei: la Silver Ghost compie 120 anni

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2 ore fa - Il mito Rolls-Royce l'ha creato lei: la Silver Ghost compie 120 anni

La Rolls-Royce Silver Ghost compie 120 anni: scopri la storia, i record e perché era considerata l'auto migliore del mondo
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Se ti appassiona la storia dell'automobilismo, ti sarai chiesto spesso quale sia l'origine dei grandi miti della strada. Nel caso di Rolls-Royce, la risposta ha esattamente centoventi anni e un nome ben preciso. Introdotta nel novembre del 1906 al Salone dell'automobile di Londra a Olympia, la 40/50 H.P. – universalmente nota come Silver Ghost – ha scritto una pagina irripetibile della storia dei motori.

Rolls-Royce Silver Ghost, vista laterale

La genesi tecnica e la visione commerciale

All'inizio del Novecento, l'affidabilità meccanica era un traguardo tutt'altro che scontato. Fu la determinazione di Henry Royce a cambiare le regole del gioco, grazie a un raffinato motore a sei cilindri caratterizzato da una regolarità di marcia straordinaria e a una cura maniacale per ogni componente meccanico e di guida.

Ma un grande progetto tecnico ha bisogno di una strategia di comunicazione all'altezza, e qui entra in gioco Claude Johnson (noto come CJ), il primo amministratore delegato commerciale dell'azienda. Fu proprio CJ a intuire la necessità di battezzare i singoli esemplari per valorizzarli al massimo. Il telaio numero 60551, verniciato in tonalità argento e rifinito con dettagli argentati, fu ribattezzato ‘The Silver Ghost’. Il successo di quell'esemplare fu tale che il soprannome venne presto adottato dai clienti per indicare tutte le vetture della gamma.

I record e i test su strada

Per dimostrare al pubblico la bontà del progetto, Johnson sottopose la vettura a prove di resistenza severissime, tra cui lo Scottish Reliability Trial, il celebre raid Londra-Edimburgo, il Gran Premio di Spagna e il Trial Alpino austriaco.

Un capitolo fondamentale appartiene al telaio 1701, soprannominato ironicamente ''The Sluggard'' (Il Pigro). Nel 1911 completò il London-Edinburgh Trial con il cambio permanentemente bloccato in presa diretta, superando i precedenti record di efficienza nei consumi e velocità stabiliti da Napier. Nello stesso anno, lo stesso telaio toccò le 101,8 miglia orarie sul circuito di Brooklands, diventando la prima Rolls-Royce a superare quota 100 mph.

Rolls-Royce Silver Ghost, dettagli delle cromature

Dalla stampa ai grandi personaggi dell'epoca

L'impatto sul mercato fu immediato, come testimoniano le cronache del tempo: testate come Country Life la definirono ''la quintessenza di ciò che un'auto dovrebbe essere'', mentre i proprietari non risparmiavano elogi entusiasti. Tra i clienti della Silver Ghost figuravano personalità di primo piano come Winston Churchill, l'aviatore Tommy Sopwith, il compositore Sir Hubert Parry e l'aviatore e  produttore Howard Hughes.

La vettura conquistò anche le case reali: nel 1911 il Governo indiano ordinò otto esemplari con carrozzeria landaulette in occasione della visita di Re Giorgio V e della Regina Maria. Durante la Prima Guerra Mondiale, inoltre, diversi telai furono riconvertiti per uso militare, tanto che T.E. Lawrence (noto come Lawrence d'Arabia) descrisse i blindati su base Silver Ghost come ''più preziosi dei rubini''.

Un'eredità che continua a Goodwood

La produzione della 40/50 H.P. si concluse nel 1925, dopo ben 6.173 esemplari costruiti in Gran Bretagna, ai quali si aggiunsero 1.703 unità prodotte nello stabilimento statunitense di Springfield e dieci telai per autoblindo nel 1927.

Oggi, se visiti il quartier generale di Goodwood a West Sussex, puoi ammirare dal vivo proprio il celebre telaio 1701. È la testimonianza tangibile di come quegli standard di raffinatezza, affidabilità ed eccellenza definiti centoventi anni fa continuino ancora oggi a guidare il lavoro artigianale delle oltre 2.500 persone che operano nella sede centrale di Rolls-Royce.

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Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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