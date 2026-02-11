Nuova Twingo ha per davvero un prezzo sotto i 20 mila euro... adesso

In realtà potevi pre-opzionarla già nei mesi scorsi, tuttavia è soltanto a febbraio 2026 che nuova Renault Twingo E-Tech Electric Evolution è ordinabile in forma ufficiale.

L'ingresso a listino di Twingo E-Tech entry level ha un significato di ordine economico, ma anche e soprattutto simbolico: è lei la Twingo sbandierata l'anno scorso, cioè la citycar elettrica che costa meno di 20.000 euro. Sempre benvenute, notizie di questo tipo.

Nuova Renault Twingo, in vendita anche la entry level Evolution

Twingo Evolution parte dunque da 19.500 euro, che al lancio, in abbinamento a finanziamento Renault, calano a 18.800 euro.

Rispetto alla meglio accessoriata Twingo Techno, che di listino costa 21.100 euro e che in promo cala a 20.400 euro, fanno -1.600 euro. Ok, non è che proprio la cifra ''precipita'' a prezzi mai visti, è più una sforbiciata. Ma ci accontentiamo eccome.

Anche perché il downgrade estetico è quasi invisibile: cambia giusto il design dei cerchi (in acciaio da 16 pollici di serie, in lega da 18 pollici in opzione), il rivestimento dei sedili e poco altro.

Sfoglia la gallery e confronta i due equipaggiamenti.

Per Twingo E-Tech, quattro colori di carrozzeria

Idem, lato tecnica: stesso motore da 82 cv, stessa batteria da 28 kWh, quindi stessa autonomia (scarsuccia, ma è una utilitaria da città) da 263 km.

Meno accessori di bordo, certo: niente clima automatico, niente funzione one pedal, niente infotainment Google Automotive integrato (ma c'è il display touch da 10,1 pollici, che collegherai al tuo smartphone Apple o Android).

Gli interni di Renault Twingo E-Tech Electric Evolution

Insomma, è un'esperienza leggermente meno completa, ma non per questo essenziale: siedi pur sempre su una simpaticissima Twingo di ultimissima generazione.

Si diceva della promozione. Con programmino finanziario tattico di Mobilize Financial Services, sul sito web Renault si legge:

anticipo 7.760 euro

47 rate da da 119 euro al mese (Tan 5,25% - Taeg 7,09%)

(Tan 5,25% - Taeg 7,09%) maxirata finale 7.800 euro

Se dopo 4 anni Twingo invece ti ha stancato, la restituisci e la cosa finisce lì, promesso.

Twingo Evolution da 119 euro al mese

La Losanga informa che in queste settimane i concessionari Renault ospitano il tour “Hello Twingo”, con ''eventi speciali che consentono di ammirare e scoprire l'auto dal vivo prima del lancio ufficiale sul mercato, previsto per la prossima primavera''.

Eh già, perché gli ordini sono aperti, ma le consegne cominciano in marzo. Giusto così: prima la guidiamo noi (eheh), poi la guidi tu.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/02/2026