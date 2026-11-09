RAM Rampage arriva in Europa: due motori e versioni per tutti gli usi

RAM annuncia l’apertura degli ordini europei per RAM Rampage, il nuovo modello che amplia l’offerta del marchio americano con una formula a metà strada tra pickup e SUV premium (guarda un altro modello RAM).

RAM Rampage, aperti gli ordini in Europa

Dopo l’anteprima in occasione di Fieracavalli 2025, il veicolo si prepara così al debutto commerciale nel mercato europeo. Definito Premium Compact Lifestyle Pickup, punta a combinare la funzionalità di un cassone con comfort e tecnologia adatti anche agli spostamenti quotidiani. La gamma comprende due varianti: Rebel 2.2 Turbodiesel e R/T 2.0 Turbo benzina.

RAM Rampage: aperte le vendite del pick-up americano anche in Europa

Dimensioni e capacità: un pickup pensato per l’Europa

Lungo 5,03 metri e largo 1,89 metri, il pickup RAM presenta dimensioni un po' inferiori rispetto a quelle di un modello di media misura della categoria. La struttura monoscocca, le sospensioni indipendenti e il retrotreno multilink sono progettati per favorire comfort e stabilità. La dotazione comprende trazione integrale on-demand, ridotte 4WD Low e Hill Descent Control. Il cassone misura 1.450 mm e può ospitare un Europallet, con una portata massima di 1.015 kg in base alla versione.

RAM Rampage: disponibile in versione Rebel e R/T a partire da 48.000 euro IVA esclusa

Rebel e R/T: due interpretazioni differenti

La RAM Rampage Rebel è orientata alla versatilità e agli utilizzi più impegnativi. Il suo turbodiesel da 2,2 litri sviluppa 200 CV e 450 Nm, mentre gli pneumatici All-Terrain da 17 pollici ne sottolineano la vocazione anche fuori dall'asfalto. La Rampage R/T privilegia invece le prestazioni: il 2.0 Turbo benzina eroga 272 CV e 400 Nm, permettendo di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiungere 220 km/h. Completa la dotazione un assetto ribassato di 10 mm, con cerchi da 19 pollici e scarico sportivo. La capacità di carico è di 750 kg. Entrambe adottano cambio automatico a nove rapporti e trazione 4x4.

RAM Rampage: l'abitacolo del 4x4 è spazioso e ben rifinito

Interni, tecnologia e prezzi

L'ambiente interno propone sedili in pelle con regolazione elettrica fino a 12 vie, touchscreen centrale da 12,3 pollici e strumentazione digitale da 10,3 pollici. È disponibile anche un impianto audio Harman Kardon. Sul fronte della sicurezza, il modello integra sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, tra cui Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist e frenata automatica d'emergenza. Il RAM Rampage prezzo parte da 48.000 euro, IVA esclusa. Le prime consegne in Europa sono previste da febbraio 2027.

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