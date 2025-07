Corvette: GM presenta un concept strepitoso ispirato alla California

Il centro stile avanzato GM di Pasadena ha appena presentato un capolavoro: si chiama California Corvette Concept ed è un’interpretazione futuristica che rilegge la leggenda Corvette attraverso la lente creativa della cultura automotive californiana.

Le profonde canalizzazioni del sottoscocca della California Corvette Concept

Un design radicale ed elegante insieme

GM lo dice chiaramente: non c’è intenzione produttiva dietro questo progetto. Ma lo scopo non è quello. Il concept Corvette California è una dichiarazione d’intenti sul design del futuro, su come si possa reinterpretare un’icona senza tradirne lo spirito.

Per questo la Corvette California Concept sfoggia proporzioni da hypercar e un design audace, con una cabina rastremata e un canopy monoscocca incernierato anteriormente, che può essere completamente rimosso per trasformare l’auto da sportiva stradale ad aggressiva auto scoperta da pista.

Il design è una celebrazione della tradizione Corvette, ma riletto in chiave globale e futuristica. Linee tese, carreggiate larghe, abitacolo centrale ridotto all’essenziale: la silhouette ricorda quella delle ultime Corvette, ma spinta oltre, fino al confine tra realtà e simulazione.

L'interno della California Corvette Concept

Gli interni disegnati attorno al pilota

L’abitacolo, minimalista e orientato al 100% sulla guida, elimina ogni distrazione. Lo Head-Up Display a realtà aumentata proietta solo le informazioni strettamente necessarie, mentre la batteria sagomata a T è integrata nel design dell'abutacolo.

L'accumulatore gira attorno ai passeggeri, anziché occupare tutto il pianale, consentendo di abbassare le sedute e di ridurre l'altezzaa del veicolo, a tutto vantaggio dell'aerodinamica.

“La dualità di intenti è alla base della filosofia progettuale: un’auto elegante, ma anche radicale. Moderna, ma con profonde radici Corvette”, dice Brian Smith, direttore del design avanzato GM Pasadena.

Volante e strumentazione della California Corvette Concept

La tecnica dietro al progetto

Pur essendo un esercizio di stile, la California Corvette Concept poggia su alcuni spunti tecnici interessanti:

Scocca in carbonio con sottoscocca canalizzato

Ruote asimmetriche : 21” all’anteriore, 22” al posteriore

Aerodinamica attiva , con spoiler e air brake mobili

Dimensioni: lunga 4,66 m, larga 2,18 m, alta appena 1,05 m

Naturalmente l'idea è che il powertrain della Califormia Corvette sia elettrico: una soluzione molto in linea con la sensibilità californiana, ma che per adesso i clienti delle supercar sembrano non gradire.

Ma sospendiamo il giudizio, per questa volta, e godiamoci invece la fotogallery: del resto questo prototipo ruota tutto attorno alla forma, non alla sostanza.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2025