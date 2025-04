Chevrolet Corvette E-Ray: debutta in Italia la supercar ibrida

La Chevrolet Corvette E-Ray arriva ufficialmente in Italia grazie all'importatore Cavauto. Si tratta della prima Corvette ibrida e della più rapida di sempre in accelerazione, grazie alla combinazione di un motore V8 aspirato e un motore elettrico che ne migliora trazione e accelerazione.

Chevrolet Corvette E-Ray, vista laterale

Motore ibrido e trazione integrale elettrica

La Corvette E-Ray abbina un motore V8 aspirato da 6,2 litri, 482 CV e 637 Nm con un motore elettrico eBoost da 161 CV e 191 Nm, collegato alle sole ruote anteriori.

Il sistema sviluppa una potenza combinata di 643 CV, garantendo una trazione ottimale in ogni condizione.

Accelerazione e velocità massima

Grazie alla sua configurazione ibrida, la Corvette E-Ray accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di oltre 300 km/h.

Con un peso di 1.712 kg, supera di appena 57 kg la Corvette a motore tradizionale, mantenendo un ottimo rapporto peso-potenza e migliorando il bilanciamento dell'auto.

Sistema full-hybrid con recupero di energia

A differenza delle ibride plug-in, la Corvette E-Ray utilizza un accumulatore piccolo, da 1,9 kWh, posizionato tra i sedili.

Consente di percorrere brevi tragitti in modalità elettrica e si ricarica autonomamente durante la marcia: niente ricarica alla spina!

Modalità Stealth: guida silenziosa fino a 70 km/h

Grazie alla modalità Stealth, la Corvette E-Ray può viaggiare per qualche chilometro in modalità completamente elettrica, fino a una velocità di 71 km/h, ideale per partenze silenziose o per muoversi in aree urbane.

Chevrolet Corvette E-Ray, la batteria da 1,9 kWh nel tunnel centrale

Carrozzeria allargata e dettagli aerodinamici

Rispetto alla Corvette standard, la E-Ray presenta una carrozzeria più larga come la versone Z06 e un facelift che ne esalta l'aggressività.

All'anteriore spicca uno splitter a lama davvero basso e aggressivo: essenziale il dispositivo sollevatore per alzare il muso sui dossi.

Al posteriore l'ala a tutta larghezza esalta gli spigoli di una carrozzeria dalle linee taglienti.

Un particolare a cui fare attenzione è la parte di presa d'aria solidale alla portiera, che sporge pareccho ed è la prima a toccare quando apriamo la porta nel garage di casa.

Interni premium e tecnologia avanzata

Il volante piccolo e squadrato integra paddle per il cambio automatico a doppia frizone e 8 marce, mentre materiali come fibra di carbonio, alluminio spazzolato e Alcantara impreziosiscono gli interni.

L'abitacolo avvolgente offre sedili sportivi, mentre la plancia prevede uno schermo digitale da 12 pollici per la strumentazione e il sistema infotainmentcon schermo touch da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Completa l'equipaggiamento lo Head-Up Display a colori, che proietta le informazioni essenziali direttamente nel campo visivo del guidatore.

Lato bagagli, a bordo ci sono due vani: uno nel frontale e uno dietro (dalla forma un po' tormentata, va detto) per una capacità di 356 litri complessivi.

Chevrolet Corvette E-Ray: l'abitacolo con rivestimenti esclusivi

La Chevrolet Corvette E-Ray è disponibile in due configurazioni:

Coupé : con tetto rimovibile tipo Targa.

Convertible: con capote rigida ad apertura elettrica, attivabile fino a 50 km/h.

Dotazioni di serie

Fin dall'allestimento base, la Corvette E-Ray offre dotazioni di alto livello, tra cui:

Freni Brembo Carbon Ceramic per un'elevata capacità frenante.

Magnetic Ride Control 4.0 con tre livelli di regolazione delle sospensioni.

Cerchi da 20 e 21 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport all-season.

Pacchetto sicurezza avanzato , con: Lane Keep Assist e Lane Departure Warning Forward Collision Alert Frenata automatica d'emergenza



Prezzo della Chevrolet Corvette E-Ray in Italia

Il listino prezzi per la nuova Chevrolet Corvette E-Ray parte da:

174.900 euro per la versione Coupé.

181.900 euro per la versione Convertible.

Chevrolet Corvette E-Ray su strada

Corvette E-Ray, con l'esclusiva del motore full hybrid, ha poche concorrenti dal punto di vista tecnico, ma i confronti si possono fare sulla base di prezzo e prestazioni.

Le rivali più vicine per prezzo sono la Maserati MC20 e la Porsche 911 mild hybrid, con quest'ultima che fa valere un'abitacolo 2+2 per una maggiore praticità. Qui sotto una tabella riassuntiva.

Modello motore potenza velocità 0-100 km/h Trazione prezzo Corvette E-Ray 6.2 V8 full hybrid 643 CV 300+ km/h 2,9 sec integrale da 174.900 euro Maserati MC20 3.0 V6 biturbo 630 CV 325 km/h 2,9 sec posteriore da 238.000 euro Porsche 911 3.6 Boxer 6 mild hybrid 541 CV 312 km/h 3,0 sec posteriore da 177.518 euro

Caratteristica Dato Motore V8 aspirato 6.2L + motore elettrico Potenza complessiva 643 CV Trazione Integrale elettrica Accelerazione 0-100 km/h 2,9 secondi Velocità massima oltre 300 km/h Peso 1.712 kg Modalità elettrica Stealth fino a 70 km/h Batteria 1,9 kWh (autoricaricabile) Infotainment Display 8'', Apple CarPlay e Android Auto Prezzo Coupé da 174.900 € Prezzo Convertible da 181.900 €

Qual è la velocità massima della Chevrolet Corvette E-Ray?

La Corvette E-Ray può superare i 300 km/h di velocità massima.

Quanta autonomia ha la Corvette E-Ray in modalità elettrica?

La batteria da 1,9 kWh permette di percorrere alcuni chilometri in modalità Stealth, fino a 70 km/h.

Quali sono le principali dotazioni di sicurezza della Corvette E-Ray?

Tra le tecnologie di assistenza alla guida troviamo Lane Keep Assist, Forward Collision Alert e frenata automatica d'emergenza.

Qual è il prezzo della Chevrolet Corvette E-Ray in Italia?

Il prezzo parte da 174.900 euro per la versione Coupé e 181.900 euro per la Convertible.

La Corvette E-Ray è una plug-in hybrid?

No, è una full-hybrid che ricarica la batteria tramite il recupero di energia in frenata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/04/2025