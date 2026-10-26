Q8 proroga fino a fine anno il tetto ai prezzi di benzina e gasolio

Q8 Italia proroga fino al 31 dicembre il tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto il 1° ottobre. L’annuncio arriva a poche ore da quello di Eni, che ha confermato fino a fine anno il proprio tetto ai prezzi dei carburanti. In un comunicato diffuso oggi, la compagnia spiega di aver preso la decisione in considerazione della «situazione di emergenza nazionale» e facendo seguito alle richieste del governo. Secondo l’azienda, la proroga serve a conciliare il sostegno ai consumatori con la sostenibilità economica dell’intera filiera, dalla rete di distribuzione ai gestori. Q8 vuole così fornire un contributo concreto in risposta alle esigenze rappresentate dall’esecutivo.

Un tetto, ma con margini ancora da definire

Il comunicato non indica il valore del prezzo massimo, né se valga per il self o per il servito. Era così anche a ottobre, quando Q8 aveva aderito all’iniziativa senza rendere note le cifre, a differenza di Eni, che aveva fissato la benzina a 1,99 euro al litro.

La proroga introduce poi due elementi nuovi.

L’iniziativa proseguirà con un «approccio modulare», che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete Q8. L’azienda non chiarisce se questo significhi condizioni diverse tra gli impianti gestiti direttamente e quelli affidati a gestori e partner, ai quali promette comunque un adeguato supporto. Q8 si riserva inoltre di definire le modalità applicative della misura in base all’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento. Il tetto resta quindi in vigore, ma con regole che potranno cambiare nel corso dei prossimi due mesi.

Nelle prime settimane la misura ha contribuito a far scendere i prezzi alla pompa, e a ottobre circa la metà dei distributori italiani praticava prezzi calmierati. Con le quotazioni del petrolio ancora alte e la crisi in Medio Oriente in corso, la proroga a fine anno era la richiesta rivolta a tutte le compagnie da governo e associazioni dei consumatori.

VEDI ANCHE

Tags