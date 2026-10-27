La Polizia volante è realtà in Florida: ecco il drone che trasporta un agente

Dimenticate le supercar della polizia di Dubai: negli Stati Uniti un dipartimento di polizia universitario ha acquistato un Jetson One, un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale

La polizia di Dubai viene spesso menzionata perché gestisce la sicurezza utilizzando delle vere e proprie supercar anche se adattate alle sue necessità. Tuttavia, le forze dell'ordine di Dubai non possono vantare quello che adesso è entrato a far parte della flotta del dipartimento di polizia della Florida Polytechnic University. Di cosa stiamo parlando? Di una sorta di grande drone quadricottero, ma in grado di trasportare un pilota umano. Si tratta di un eVTOL, un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale.

Lo conosciamo già

L'università afferma che il velivolo della polizia, del valore di 148.000 dollari, potrebbe essere utilizzato per la ricerca di persone scomparse e per raggiungere aree remote inaccessibili con veicoli convenzionali. Sicurezza ma pure didattica dato che gli studenti dell'università lo utilizzeranno come strumento di ricerca, raccogliendo dati e acquisendo esperienza pratica su una tecnologia, quella degli eVTOL, che sta interessando sempre di più come forma di mobilità.

Guardando bene il velivoli ci accorgiamo che lo conosciamo già. Si tratta infatti di un Jetson One, sviluppato da un'azienda della California. Azienda che afferma di aver accelerato l'ordine dell'università, consentendole di saltare una lista d'attesa che sarebbe durata 3 anni.

Jetson dichiara un tempo di volo massimo di 20 minuti per il modello One, che pesa 86 kg (115 kg con le batterie). Autonomia ridotta ma più che sufficiente per spostamenti a corto raggio dato che comunque può raggiungere una velocità massima di poco superiore ai 100 km/h.

Tuttavia, per spiccare il volo c'è un problema di natura burocratica. Le attuali normative impediscono infatti al Jetson One di iniziare le sue attività.

Serve un'autorizzazione

La velocità massima del One è limitata a 102 km/h, che corrisponde esattamente al limite di velocità massimo imposto dalla Federal Aviation Administration (FAA) per gli ultraleggeri. Dettaglio importante visto che gli ultraleggeri non necessitano di certificazione specifiche, e i piloti che li pilotano non hanno bisogno di una tradizionale licenza di pilota o di un certificato medico che attesti la loro idoneità al volo.

Jetson afferma, tuttavia, che gli agenti della Florida Poly riceveranno un addestramento completo su come pilotare il One prima del loro primo decollo.

Il problema attuale dell'università è che le norme FAA Part 103 sugli ultraleggeri sono state concepite solo per velivoli utilizzati per sport e attività ricreative, e le pattuglie di polizia non rientrano certamente in questa categoria. Le stesse normative vietano anche il volo sopra aree densamente popolate e di notte, il che potrebbe limitare seriamente l'utilità del drone per le forze di polizia della Florida Poly.

Tuttavia, l'università afferma di essere ''nelle fasi finali della richiesta di approvazione alla Federal Aviation Administration per l'utilizzo del velivolo di pattugliamento nelle proprie operazioni''. Dunque, presto le agenti della Florida Polytechnic University potranno spiccare il volo per controllare la sicurezza dall'alto.

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