Polestar 3, architettura a 800 V e Breathe Charge per ricaricare ad altissima potenza

Polestar 3 ha fatto un importante salto avanti con l'ultimo Model Year che ha introdotto un'architettura a 800 V che permette di poter effettuare ricariche ad altissima potenza. Da una colonnina HPC come quelle di IONITY sarà possibile raggiungere una potenza di picco fino a 350 kW grazie anche al software Breathe Charge. Il tutto, consente al SUV elettrico di poter ricaricare dal 10% all'80% in 22 minuti.

La tecnologia Breathe Charge

Con l'arrivo della nuova architettura, un numero significativo di componenti, tra cui batterie, motori, inverter, cablaggi e il loro instradamento, sono stati modificati. Le minori perdite di energia a tensioni più elevate migliorano l'efficienza complessiva del sistema, minimizzando la necessità di cablaggi sovradimensionati. Le potenzialità della nuova architettura che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza è amplificata da Breathe Charge. Di cosa parliamo? Di un software adattivo per la batteria che permette di massimizzarne il rendimento.

Polestar 3

Nello specifico, questo software va a monitorare costantemente lo stato della batteria per sfruttarla al meglio e regola automaticamente la potenza di ricarica istante per istante. Il tutto si traduce nella possibilità di poter ottenere una ricarica più rapida in tutte le condizioni, proteggendo e preservando al contempo la salute della batteria a lungo termine. Il lavoro combinato dell'architettura e del software permette di raggiungere una potenza di picco in ricarica di 350 kW sulla batteria più grande che presenta una capacità di 106 kWh. Una breve sosta di 10 minuti basta per recuperare fino al 38% di autonomia in più rispetto a quando non si utilizza il software Breathe Charge.

Grazie a questi miglioramenti, viaggiare in auto elettrica diventa sempre di più semplice, anche quando si tratta di dover effettuare viaggi molto lunghi. Un ulteriore vantaggio della tecnologia è il miglioramento della ricarica sopratutto in condizioni di basse temperature come racconta Yan Zhao, CEO di Breathe Battery Technologies:

Il vantaggio principale per i possessori di Polestar 3 con Breathe Charge è il miglioramento delle prestazioni e della costanza della ricarica in tutte le condizioni reali, in particolare anche a basse temperature. I dati dei test dimostrano che il nostro software consente ai possessori di Polestar 3 di ottenere la stessa autonomia aggiuntiva durante una sessione di ricarica di 10 minuti a basse temperature rispetto a una ricarica senza Breathe Charge in un intervallo di temperatura ottimale.

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Pubblicato da Redazione, 14/04/2026