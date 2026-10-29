Polestar 2, stop alla produzione: attesa per la nuova generazione nel 2027

Polestar 2 è stato il primo modello 100% elettrico della casa automobilistica, una vettura importante perché ha aperto l'era elettrica di Polestar. Si avvicina il momento dell'arrivo della nuova generazione e l'attuale modello è uscito di produzione. A quanto pare, le ultime Polestar 2 sono uscite dallo stabilimento cinese di Luqiao dove l'auto viene prodotta dal 2020. E adesso cosa succede?

Nel 2027 arriva l'erede della Polestar 2

Polestar ha già annunciato che la prossima generazione non sarà un semplice restyling, ma un veicolo completamente nuovo. La casa automobilistica non ha ancora fatto sapere che forme avrà la nuova Polestar 2 ma pare che potrebbe presentare linee di una fastback rialzata. I primi teaser mostrano uno stile differente con un frontale dominato da nuovi fari con firma luminosa a martello di Thor. Polestar da sempre punta a offrire modelli dal carattere sportivo e quindi anche la nuova Polestar 2 dovrebbe presentare un look sportiveggiante.

Polestar 2 debutto nel 2027

Il nuovo modello raccoglierà anche l'esperienza maturata con la Polestar 5 e poggerà su di una piattaforma flessibile che sarà utilizzata pure per la futura Polestar 7. Il nuovo modello dovrebbe poi contare sull'architettura a 800 V che permetterà ricariche ad alta potenza oltre a disporre di tutte le ultime tecnologie che la casa automobilistica ha sviluppato per le sue vetture.

Insomma, la Polestar 2 si appresta a fare un salto avanti generazionale molto importante. Con il debutto previsto nel 2027, è possibile che presto inizino ad arrivare maggiori informazioni sul nuovo modello.

Fonte: Electrive

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