Polestar 4 SUV: nuove foto spia e anticipazioni

Se segui l'evoluzione del marchio scandinavo, sai che la Polestar 4 ha portato una sferzata di creatività nella categoria fondendo elementi da berlina e da crossover e introducendo innovazioni stilistiche ardite quali la rinuncia al lunotto posteriore.

Ora, però, la gamma si prepara ad accogliere una variante di carrozzeria più tradizionale, sviluppata per garantire maggiore abitabilità interna e più spazio sopra la testa dei passeggeri posteriori. Il muletto di questa nuova configurazione è stato intercettato durante i collaudi dinamici, mostrando dettagli tecnici piuttosto interessanti.

Polestar 4 SUV: i collaudi al Nürburgring con Joakim Rydholm

Il collaudo all'Inferno Verde con Joakim Rydholm

Le immagini catturate lungo i cordoli del Nürburgring Nordschleife mostrano la vettura ancora coperta dalle classiche pellicole camuffanti, intenta ad affrontare i tratti più severi della pista tedesca.

Un indizio fondamentale sul livello dello sviluppo arriva direttamente da chi siede al posto di guida: al volante c'è infatti Joakim Rydholm, capo collaudatore e responsabile dell'intera dinamica del veicolo all'interno del marchio.

La sua presenza attiva tra i cordoli dell'Inferno Verde indica che la fase di progettazione ha superato i test preliminari ed è entrata nel momento cruciale della calibrazione dell'assetto e del fine-tuning dello sterzo, elementi da sempre prioritari nella filosofia costruttiva del brand.

Polestar 4 SUV: è la prima volta di Polestar al Nürburgring

Dettagli tecnici: l'allestimento Dual Motor Performance

Nonostante le grafiche optical cerchino di nascondere i volumi della fiancata e del tetto, la dotazione tecnica di questo prototipo parla chiaro. I cerchi in lega dal disegno specifico e, soprattutto, le vistose pinze freno gialle che fanno capolino dalle razze, rivelano che non ci troviamo di fronte a una versione d'accesso.

Gli indizi portano direttamente alla configurazione top di gamma, ovvero la Dual Motor Performance a trazione integrale. I tecnici stanno sfruttando le sconnessioni e i cambi di pendenza del tracciato tedesco per deliberare la risposta degli ammortizzatori e la gestione elettronica della coppia della variante più potente.

Il debutto ufficiale sul mercato di questa nuova declinazione di carrozzeria è previsto per la fine dell'anno corrente. Per il costruttore si tratta inoltre di un passaggio simbolico importante: queste sessioni segnano la prima volta assoluta in cui una vettura del marchio affronta una sessione ufficiale di sviluppo sulla pista del Nürburgring. E anche questa è una notizia.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/07/2026