Polestar 4 SUV: nuove foto spia e anticipazioni

Se segui l'evoluzione del marchio scandinavo, sai che la Polestar 4 ha portato una sferzata di creatività nella categoria fondendo elementi da berlina e da crossover e introducendo innovazioni stilistiche ardite quali la rinuncia al lunotto posteriore.
Ora, però, la gamma si prepara ad accogliere una variante di carrozzeria più tradizionale, sviluppata per garantire maggiore abitabilità interna e più spazio sopra la testa dei passeggeri posteriori. Il muletto di questa nuova configurazione è stato intercettato durante i collaudi dinamici, mostrando dettagli tecnici piuttosto interessanti.
Polestar 4 SUV: i collaudi al Nürburgring con Joakim Rydholm
Il collaudo all'Inferno Verde con Joakim Rydholm
Le immagini catturate lungo i cordoli del Nürburgring Nordschleife mostrano la vettura ancora coperta dalle classiche pellicole camuffanti, intenta ad affrontare i tratti più severi della pista tedesca.
Un indizio fondamentale sul livello dello sviluppo arriva direttamente da chi siede al posto di guida: al volante c'è infatti Joakim Rydholm, capo collaudatore e responsabile dell'intera dinamica del veicolo all'interno del marchio.
La sua presenza attiva tra i cordoli dell'Inferno Verde indica che la fase di progettazione ha superato i test preliminari ed è entrata nel momento cruciale della calibrazione dell'assetto e del fine-tuning dello sterzo, elementi da sempre prioritari nella filosofia costruttiva del brand.
Polestar 4 SUV: è la prima volta di Polestar al Nürburgring
Dettagli tecnici: l'allestimento Dual Motor Performance
Nonostante le grafiche optical cerchino di nascondere i volumi della fiancata e del tetto, la dotazione tecnica di questo prototipo parla chiaro. I cerchi in lega dal disegno specifico e, soprattutto, le vistose pinze freno gialle che fanno capolino dalle razze, rivelano che non ci troviamo di fronte a una versione d'accesso.
Gli indizi portano direttamente alla configurazione top di gamma, ovvero la Dual Motor Performance a trazione integrale. I tecnici stanno sfruttando le sconnessioni e i cambi di pendenza del tracciato tedesco per deliberare la risposta degli ammortizzatori e la gestione elettronica della coppia della variante più potente.
Il debutto ufficiale sul mercato di questa nuova declinazione di carrozzeria è previsto per la fine dell'anno corrente. Per il costruttore si tratta inoltre di un passaggio simbolico importante: queste sessioni segnano la prima volta assoluta in cui una vettura del marchio affronta una sessione ufficiale di sviluppo sulla pista del Nürburgring. E anche questa è una notizia.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|4 Long Range Single Motor RWD 272 CV
|- / -
|65.655 €
|4 Long Range Dual Motor 544 CV
|- / -
|72.655 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Polestar 4 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Polestar 4
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.