Nuova Polestar 4 SUV: fino a 630 km di autonomia e lunotto in vetro. Arriva a settembre

Il 2 settembre apriranno gli ordini della nuova Polestar 4 SUV. Non si tratta del modello che conosciamo ma della nuova versione ''lunga'' o ''wagon'' come qualcuno l'ha già ribattezzata. Variante che abbiamo visto in alcune foto spia e che nasce per offrire maggiore praticità ai clienti. Ovviamente rimarrà a listino l'attuale modello che sarà ribattezzato in Polestar 4 Coupé.

Cosa sapiamo?

Già diverse cose in realtà. La casa automobilistica ha condiviso un teaser che mostra una parte del posteriore che presenterà nuove forme per garantire maggiore spazio per i passeggeri posteriori e soprattutto il bagagliaio. Linee più squadrate e soprattutto ci sarà il ritorno del lunotto in vetro. Sull'attuale Polester 4 con forme da SUV Coupé non c'è il lunotto e al suo posto troviamo una telecamera che proietta le immagini all'interno di uno specchietto retrovisore digitale.

Polestar 4, il SUV coupé visto da davanti

Ecco le motorizzazioni

Sia Polestar 4 SUV sia l’ultima evoluzione di Polestar 4 Coupé vedono una nuova messa a punto del telaio, sviluppata per migliorare ulteriormente la dinamica di guida. Ci saranno, quindi, anche novità di assetto per la gamma completa della Polestar 4. I powertrain della nuova Polestar 4 SUV saranno sempre quelli della Coupé e quindi motore singolo da 272 CV per la single motor con batteria da 94 kWh per 630 km di autonomia WLTP. Per la versione dual motor con trazione integrale, la potenza sale a 544 CV.

Insomma, si potrà scegliere tra SUV e Coupé per accontentare un po' tutte le esigenze dei clienti. Polestar 4 SUV sarà prodotto a Busan, in Corea del Sud, e sarà disponibile nella maggior parte dei mercati in cui il marchio è presente. All'inizio di settembre scopriremo gli ultimi dettagli e soprattutto i prezzi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/07/2026