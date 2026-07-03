Nuova Polestar 4 "SUV-wagon": in arrivo la versione più pratica con il lunotto

Quando Polestar aveva annunciato il piano per il lancio di nuovi modelli, aveva anticipato che sarebbe arrivata una nuova versione della Polestar 4, più ''pratica'' che era stata definita come una ''SUV-wagon''. Insomma, niente stile da SUV Coupé ma un posteriore con forme più tradizionali per proporre più spazio e maggiore flessibilità d'uso.

Maggiore praticità d'uso

Una primissima idea di come sarà ce la possiamo fare grazie a una foto spia pubblicata dai colleghi inglesi di Autocar che mostra la nuova versione ''SUV-wagon'' della Polestar 4. Scatto che fa vedere in particolar modo la parte posteriore, quella che si differenzierà maggiormente. Come possiamo osservare, la vettura presenta un lunotto posteriore convenzionale. Ricordiamo che l'attuale Polestar 4 ne è priva per ragioni aerodinamiche e al suo posto adotta una telecamera posteriore che proietta le immagini direttamente all'interno di uno specchietto retrovisore digitale.

Polestar 4 wagon

Il ritorno del lunotto posteriore conferisce alla vettura un aspetto più convenzionale. Davanti, invece, non ci saranno cambiamenti. Quindi le differenze tra le due varianti riguarderanno solamente il posteriore. Perché la decisione di proporre una seconda versione della Polestar 4? Secondo il CEO della casa automobilistica Michael Lohscheller, la Polestar 4 piace ma alcune persone desiderano un po' più di funzionalità e praticità. Per tale motivo hanno deciso di realizzare una versione più pratica.

Il debutto sarebbe atteso entro la fine dell'anno. A quanto si sa oggi, il nuovo modello dovrebbe venire chiamato semplicemente Polestar 4, mentre l'attuale verrebbe ribattezzato Polestar 4 Coupé. Secondo i piani originali, le due varianti avrebbero dovuto essere prodotte insieme a Busan, in Corea del Sud, per aggirare i dazi doganali statunitensi sulle auto di fabbricazione cinese. Resta da vedere se il piano non cambierà: la scorsa settimana Polestar è stata esclusa dal mercato statunitense in base a norme di sicurezza informatica progettate per colpire le auto prodotte in Cina e Russia.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026