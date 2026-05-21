Polestar ascolta i clienti e riporterà i pulsanti fisici all'interno delle auto

I clienti chiedono il ritorno dei pulsanti e quindi Polestar ha deciso di accontentarli

Sulle moderne vetture troviamo ambiente interni sempre più minimalisti con la presenza di pulsanti fisici davvero ridotta al minimo. Il tutto o quasi si gestisce attraverso gli ampi schermi dell'infotainment. Dal punto di vista del design ci sono evidentemente dei vantaggi ma dal punto di vista dell'usabilità no, perché gestire tutto da uno schermo può essere poco pratico e addirittura pericoloso quando si è in movimento. Proprio per questo, casa automobilistiche come Volkswagen hanno fatto un passo indietro tornando a riproporre alcuni comandi fisici, almeno per le principali funzioni come la gestione del climatizzatore. A quanto pare, anche Polestar ha deciso di introdurre i pulsanti all'interno delle vetture in base ai feedback dei suoi clienti.

La casa automobilistica sta lavorando al lancio di nuovi modelli e contestualmente a ottimizzare quelli già esistenti in base alle richieste dei clienti. Parlando con i colleghi inglesi di Autocar, il CEO di Polestar Michael Lohscheller ha sottolineato che la sua azienda ha un ''contatto molto stretto'' con i suoi clienti e utilizza i loro feedback per risolvere le mancanze delle auto attuali e progettare la prossima generazione in base alle loro opinioni. Insomma, Polestar ascolta molto i clienti.

Polestar 3 2026, la pancia

Uno dei cambiamenti più significativi decisi da Polestar in risposta al feedback degli acquirenti è la scelta di includere più comandi fisici nelle sue auto, un importante cambiamento rispetto all'attuale ''tutto touch''.

Tornano i pulsanti

Alla domanda se avrebbero seguito l'esempio di marchi come Volkswagen, sostituendo le icone degli schermi touch e i pulsanti aptici con comandi fisici per le funzioni principali, Lohscheller ha risposto ai colleghi inglesi: ''Assolutamente. I clienti lo esprimono chiaramente. Dicono 'vogliamo più pulsanti'. È semplice. E sì, implementeremo i pulsanti.''

Questo cambiamento lo vedremo già il prossimo anno quando la casa automobilistica introdurrà un nuovo volante sulla Polestar 3. Quello attuale dispone di pulsanti a sfioramento senza riferimenti chiari alle funzioni. Polestar migliorerà questo aspetto per rendere le funzionalità gestibili dal volante più semplici. Approccio che dovrebbe essere seguito anche sui futuri nuovi modelli del marchio. Lohscheller ha poi aggiunto che è fondamentale garantire che ogni decisione di design tenga sempre presente l'utente finale e quindi sono aperti all'introduzione di pulsanti fisici nonostante la tendenza minimalista degli interni delle vetture.

Siamo molto aperti mentalmente. Non siamo rigidi nel dire deve essere così. Il feedback dei clienti è inequivocabile: vogliono che i pulsanti tornino. Quindi li riporteremo.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026