Google Gemini sbarca sulle auto Polestar

Polestar lo aveva annunciato verso la fine del 2025. Nel 2026 avrebbe portato Google Gemini nelle sue vetture dotate della piattaforma Android Automotive. Quel momento è arrivato perché la casa automobilistica ha fatto sapere di aver iniziato l'integrazione dell'AI conversazionale di Google sulle sue auto.
Si parte dagli Stati Uniti
A partire da oggi, Gemini sarà disponibile come aggiornamento di Google Assistant per i clienti negli Stati Uniti con account Google impostati in inglese americano. Ulteriori lingue e regioni seguiranno in seguito. Cosa cambia? Sarà possibile dialogare con l'assistente vocale delle auto con un linguaggio naturale, senza dover utilizzare frasi predefinite. Gemini comprenderà, porrà domande di approfondimento e interpreterà dialoghi complessi, rendendo l'interazione naturale come una conversazione con un passeggero. In precedenza, con Google Assistant era necessario utilizzare comandi specifici, come ''Ehi Google, guidami verso un supermercato''.
A seguito dell'aggiornamento, per sfruttare la nuova AI conversazionale di Google basterà un semplice comando come ''Ehi Google, parliamo''. A quel punto si potrà dialogare in maniera del tutto naturale. Oltre alle normali richieste relative alle funzioni del veicolo, Gemini potrà rispondere a domande generiche come creare liste per la spesa e altro. Il sistema integra perfettamente la traduzione nella messaggistica. Gli autisti possono quindi dettare un testo in inglese e chiedere a Gemini di tradurlo nella lingua che desiderano.
Nel tempo, Gemini sostituirà completamente Google Assistant nei veicoli Polestar. L'aggiornamento non richiede hardware aggiuntivo e sarà disponibile su tutti i modelli, a eccezione della Polestar 1. Al momento non ci sono tempistiche precise per l'arrivo di questa novità in Italia.