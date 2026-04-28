Polestar, le vendite crescono ma le emissioni calano: taglio del 31%

Polestar continua a investire solo su auto elettriche e riduce le emissioni grazie a energia rinnovabile e materiali sostenibili

Uno degli impegni di Polestar è quello di arrivare a diventare climate‑neutral entro il 2040. Nell'ultimo Sustainability Report 2025, la casa automobilistica ha annunciato di aver fatto un importante passo avanti verso il suo obiettivo. Infatti, ha ridotto del 31% le emissioni di gas serra per auto venduta dal 2020. Contestualmente, l'azienda ha portato le sue vendite annuali a oltre 60 mila unità, si è espansa in 28 mercati e ha introdotto tre nuovi modelli oltre ad aver avviato la produzione in stabilimenti situati in tre diversi Paesi.

Polestar Sustainability Report 2025

L'impegno di Polestar nella riduzione delle emissioni

Polestar continua a proporre una gamma di auto 100% elettriche nonostante diverse case automobilistiche abbiano fatto un passo indietro tornando a investire su ibrido ed endotermico. Come ha fatto la casa automobilistica a continuare a ridurre le sue emissioni? Innanzitutto ha aumentato l'utilizzo di energia rinnovabile sia nella produzione delle batterie e sia nei processi industriali. Inoltre, l'azienda impiega materiali a basso contenuto di carbonio.

Nell'ultimo anno, la Polestar 4, il modello con l’impronta di carbonio più bassa del marchio, ha contributo in maniera significativa, riducendo anche le emissioni nella fase d’uso. Miglioramenti che stanno facendo avvicinare Polestar al suo obiettivo del 2040.

L'azienda ha pure aggiornato il progetto Polestar 0 che si prefigge di arrivare a realizzare un’auto a emissioni nette zero senza compensazioni entro il 2035 e come sottolinea il costruttore, la ricerca sta generando nuovi materiali, tecnologie e partnership che permetteranno di raggiungere l'obiettivo del progetto. Michael Lohscheller, CEO di Polestar, sugli risultati fino a qui raggiunti ha commentato:

Se non riduci le emissioni mentre cresci, stai scegliendo di non farlo. L’elettrificazione offre un valore chiaro ai clienti: costi di esercizio più bassi, minori emissioni e maggiore tranquillità. Con l’instabilità dei prezzi del petrolio e il rischio di scarsità di carburanti, l’ansia alla pompa sta sostituendo quella da autonomia. Con l’aumento della disponibilità di elettricità pulita, i veicoli elettrici diventano non solo la scelta sostenibile, ma anche quella più intelligente e affidabile.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/04/2026