Polestar 3 e Polestar 4, i nuovi Model Year disponibili in Italia: novità e prezzi

I nuovi Model Year 2026 di Polestar 3 e Polestar 4 sono disponibili in Italia. Entrambi i nuovi modelli possono essere ordinati. Andiamo con ordine e ricapitoliamo le novità che sono state introdotte su questi due SUV elettrici. Vediamo poi anche i prezzi.

Polestar 3: migliorano prestazioni e ricarica

Polestar 3

Partiamo dalla Polestar 3 che adesso con il nuovo Model Year può contare sull'architettura a 800 V che permette ricariche ad altissima potenza. Infatti, adesso sarà possibile raggiungere picchi di 350 kW. In termini pratici, dal 10 all’80% serviranno 22 minuti in condizioni ottimali, un miglioramento del 35% rispetto a prima.

Miglioramento che è stato permesso anche dal sistema Breathe Charge, un software per la gestione della batteria che monitora costantemente lo stato dell’accumulatore in tempo reale e regola dinamicamente la velocità di ricarica per massimizzare le prestazioni in ogni condizione.

Le novità non si limitano alla ricarica perché anche le prestazioni sono state migliorate.Tutte le versioni di Polestar 3 dispongono adesso di un nuovo motore posteriore sincrono a magneti permanenti, abbinato a un motore anteriore asincrono nelle versioni dual motor. La potenza complessiva del sistema arriva fino a 500 kW (680 CV) nella più potente versione Performance.

Polestar 3

Nelle versioni dual motor, per migliorare l'efficienza, il motore anteriore si scollega quando non è necessaria tutta la potenza. Tra le altre novità, sospensioni aggiornate, barre antirollio anteriori riviste e una nuova taratura del software dello sterzo. Infine, ci sono novità di tecnologia.

Infatti, arriva il nuovo processore NVIDIA Drive AGX Orin che incrementa la capacità di calcolo di oltre otto volte, consentendo una gestione ancora più avanzata dei sistemi ADAS.

Polestar 4: migliora il setup dell'assetto

Polestar 4

Per questo modello arriva una nuova messa a punto del telaio per migliorare agilità, comfort e precisione di guida. In particolare, le versioni single motor e dual motor sono equipaggiate di serie con un telaio ricalibrato, ammortizzatori passivi ad alta capacità, nuove molle e barre antirollio, e finecorsa di rimbalzo in poliuretano in sostituzione delle molle interne. Anche a seguito di questi aggiornamenti, Polestar 4 rimane il SUV più veloce della gamma della casa automobilistica, con le versioni Dual motor a trazione integrale che accelerano da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi.

Prezzi

Sia Polestar 3 sia Polestar 4 adottano ora una struttura di gamma e una denominazione degli allestimenti già introdotte con Polestar 5, con le versioni Rear motor e Dual motor e Performance per entrambi i modelli. Le varianti di punta sono ora Performance per Polestar 3 e Dual motor con Perfomance pack per Polestar 4.

I prezzi? Polestar 3 e Polestar 4 sono ora disponibili per l’ordine, con prezzi a partire da 83.600 euro per la versione Rear motor di Polestar 3 e da 65.100 euro per la versione Rear motor di Polestar 4.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026