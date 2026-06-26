Gli USA chiudono le porte a Polestar: stop alle vendite per le normative anti-cinesi

Colpo di scena, Polestar fuori dal mercato americano. Infatti, la casa automobilistica non potrà più vendere nuove auto a partire dal Model Year 2027. Il motivo? A quanto pare, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio statunitense ha negato alla casa automobilistica l'autorizzazione necessaria per continuare a operare nel Paese, citando la Connected Vehicle Rule (la normativa sui veicoli connessi).

La proprietà è cinese

Il nocciolo della questione è che Geely detiene una quota di maggioranza nel marchio. Dunque, Polestar, essendo di proprietà cinese, sarà esclusa dal mercato americano. La Casa Bianca ha trascorso mesi a lavorare per bloccare le auto prodotte ed esportate dalla Cina, con l'amministrazione Trump che ha presentato l'iniziativa come una forma di protezione della produzione nazionale.

La normativa sui veicoli connessi vieta l'importazione negli Stati Uniti di auto con software e hardware cinesi o russi nei loro sistemi di connettività, per motivi di sicurezza nazionale. Il timore riguarda i dati e l'accesso remoto: un'auto connessa costruita sotto il controllo di Pechino potrebbe trasmettere informazioni in Cina o essere manomessa da remoto. Le restrizioni software entreranno in vigore per prime, a partire dal Model Year 2027, mentre quelle hardware dal Model Year 2030. Le case automobilistiche necessitano di un'autorizzazione per vendere in America.

Polestar 3

Curiosità, Polestar non ha ottenuto l'autorizzazione, mentre Volvo, sempre parte del Gruppo Geely, ha invece ottenuto il via libera. La decisione di Washington colpisce soprattutto la Polestar 3, l'unico modello che la casa automobilistica produce negli Stati Uniti, assemblato nello stabilimento della Carolina del Sud dal 2024. SUV che poi viene esportato in Europa. Ci sarà da capire cosa intenderà fare Polestar della produzione americana.

Per il momento, Polestar può ancora vendere i precedenti Model Year ma visto che presto dovrà sospendere le vendite viene da chiedersi se qualcuno avrà intenzione di acquistare queste vetture. La casa automobilistica ha comunque promesso che continuerà a fornire assistenza sul mercato americano.

L'Europa al centro

Gli Stati Uniti non sono certo il mercato principale per Polestar e quindi la decisione di Washington non dovrebbe avere gravi conseguenze per la casa automobilistica. Nel primo trimestre 2026, il 94% delle vendite arriva da mercati al di fuori dell'America. Polestar, invece, si concentrerà ancora di più sull'Europa, il suo principale mercato. Ecco cosa ha detto il CEO Michael Lohscheller:

L'industria automobilistica sta entrando in una nuova fase, basata sulle dinamiche regionali. La nostra strategia lo dimostra, con l'Europa come principale motore di crescita e il nostro piano di produrre la Polestar 7 in Europa. Le nostre vendite record nel 2025 e nel primo trimestre del 2026 dimostrano che stiamo facendo grandi progressi, con diversi nuovi lanci in Europa quest'anno. Inoltre, continueremo a investire nei mercati in cui abbiamo opportunità di crescita, come il Sud-est asiatico, l'Europa orientale, l'America Latina e il Canada.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/06/2026