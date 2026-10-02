Nuova Polestar 2, nel 2027 cambia tutto: design, piattaforma e tecnologia

La nuova BEV si prepara al debutto con una piattaforma inedita, architettura a 800 V e un stile più largo e basso

Polestar continua a puntare sul segmento premium dei veicoli elettrici e prepara la nuova Polestar 2.

La seconda generazione è in arrivo

Il debutto della seconda generazione è atteso per il 2027, con l'obiettivo di confrontarsi con modelli come BMW i3 e Mercedes Classe C elettrica. La prima generazione, nata come evoluzione del concept Volvo 40.2 e arrivata sul mercato nel 2019, era stata indicata anche come rivale della Tesla Model 3. Nel frattempo, però, il mercato delle auto elettriche è cresciuto rapidamente e la berlina Polestar ha iniziato a mostrare i segni del tempo.

Nuova Polestar 2: debutto previsto nel 2027 ispirata al concept Formula 2030

Nuova piattaforma e tecnologia a 800 V

La nuova vettura sarà sviluppata su una piattaforma flessibile destinata anche ad altri modelli, compreso il SUV Polestar 7 previsto nel 2028. Il progetto raccoglierà inoltre parte dell'esperienza maturata con la Polestar 5.

A confermarlo è Joakin Rydholm, responsabile della dinamica di guida del costruttore scandinavo, in un'intervista al magazine Auto Express (leggi l’intervista al manager). ''Batteremo [la nuova i3]; questo è certo'',ha dichiarato il manager.''Abbiamo imparato molto durante [lo sviluppo della Polestar 5]; gli ammortizzatori attivi, lo sterzo: sono elementi che ci portiamo dietro e che terremo a mente quando realizzeremo i prossimi progetti.''La vettura adotterà inoltre un'architettura elettrica a 800 V per la ricarica rapida; non è ancora noto se raggiungerà i 400 kW della BMW i3, così come restano da definire potenza e autonomia.

Nuova Polestar 2: il modello attuale si evolverà in modo netto per design e tecnologia

Design ispirato al concept Formula 2030

Dopo l'anticipazione rappresentata dal concept Formula 2030 (guarda Polestar Formula 2030), alcuni temi stilistici arriveranno sulla nuova berlina. Il primo teaser mostra proporzioni più basse e larghe rispetto al modello attuale, mentre i gruppi ottici riprendono il linguaggio della gamma.

In particolare, le luci diurne a LED presentano una forma già vista su Polestar 4 e Polestar 5. La nuova Polestar 2 si prepara così a un aggiornamento che coinvolgerà estetica, architettura e tecnologie di bordo.

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