Polestar 4 SUV è ufficiale: più pratica, con lunotto in vetro e prezzi da 55.900 euro

Puntuale come preannunciato, oggi 2 settembre debutta ufficialmente la nuova Polestar 4 SUV. Gli ordini sono già aperti. Come ben sappiamo da tempo, la casa automobilistica ha deciso di allargare la gamma della Polestar 4, proponendo accanto al SUV Coupé, la versione SUV con forme più tradizionali, per proporre ai clienti un mezzo più pratico. Ovviamente rimarrà a listino l'attuale modello che viene ribattezzato in Polestar 4 Coupé. Le differenze rispetto al modello che già conosciamo sono prettamente estetiche dato che la base meccanica non cambia.

Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire il nuovo SUV elettrico.

Cambiano le forme

La Poestar 4 Coupé si caratterizza per un elemento particolare e cioè l'assenza di un lunotto tradizionale. A suo posto una telecamera che proietta le immagini all'interno di uno specchietto retrovisore digitale. Nella nuova Polestar 4 SUV la parte anteriore non cambia dove troviamo i fari con la classica forma a martello di Thor. La casa automobilistica è intervenuta sul posteriore che adesso presenta forme da SUV tradizionale e torna anche il classico lunotto in vetro anche se non molto grande. Tuttavia, la telecamera posteriore e lo specchietto retrovisore digitale rimangono come optional per migliorare la visibilità qualora i passeggeri posteriori ostruiscano la visuale. La telecamera è stata riposizionata sotto lo spoiler posteriore.

Polestar 4 SUV

Le nuove forma più tradizionali della Polestar 4 SUV portano vantaggi soprattutto in termini di praticità. Il bagagliaio può adesso contare su di una capacità di 530 litri ma si può salire a 1.665 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. C'è pure un piccolo frunk anteriore da 15 litri. Disponibili cerchi in lega da 20 a 22 pollici.

Interni

L'abitacolo, maggiore spazio per il bagagliaio a parte, ricalca quello della Polestar 4 Coupé. Dunque, troviamo uno stile minimalista dove tutto o quasi si gestisce dall'ampio display centrale del sistema infotainment da 15,4 pollici dotato della piattaforma Android Automotive. Il software è stato aggiornato per offrire una migliore esperienza d'uso grazie a una rinnovata interfaccia. Inoltre, arriva pure Google Gemini. Rimane sempre presente anche il quadro strumenti digitale. Il nuovo software arriverà attraverso un aggiornamento OTA anche sulle Polestar 4 già su strada. La differente linea del tetto permette di dare maggiore spazio per la testa per gli occupanti dei sedili posteriori (2,5 cm in più).

Polestar 4 SUV, interni

A completare l’esperienza di bordo è disponibile, come optional, il sistema audio Harman Kardon Premium Sound, composto da 12 altoparlanti e un amplificatore da 1.400 watt.

Motori

L'offerta delle motorizzazioni rispecchia quella della versione Coupé. Dunque, motore singolo da 272 CV per la single motor con batteria da 100 kWh per 630 km di autonomia WLTP. Da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Invece, per la versione dual motor con trazione integrale, la potenza sale a 544 CV. In termini di prestazioni, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 3,9 secondi. La batteria non cambia ma in questo caso l'autonomia scende a 600 km WLTP. Entrambi i modelli raggiungono una velocità massima di 200 km/h. In corrente continua, la batteria può essere ricaricata con una potenza di picco di 200 kW. Presente il supporto al V2L (l'adattatore va acquistato come extra).

Polestar 4 SUV

Per chi cerca il massimo in termini di dinamica di guida, c'è il Performance Pack. Il telaio dedicato alle prestazioni beneficia di una taratura specifica e include ammortizzatori attivi ZF ricalibrati, impianto frenante Brembo ad alte prestazioni con pinze color oro e nuovi cerchi da 22 pollici equipaggiati con pneumatici Pirelli P Zero ad alte prestazioni.

Polestar 4 SUV: i prezzi

In Italia gli ordini sono già stati aperti. I prezzi? Da 55.900 euro per la single motor e da 62.900 euro per la dual motor. La Polestar 4 SUV costa meno della Coupé che parte da 59.100 euro.

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