Le nuove Polestar 2 e Polestar 7 anticipate dalla concept Formula 2030

Polestar ha confermato ufficialmente il progetto della Formula 2030, una concept car sviluppata per definire il linguaggio stilistico dei prossimi anni. Non si tratta di un semplice studio da salone fine a se stesso: gli elementi estetici e le soluzioni introdotte da questo prototipo servono da anteprima per i futuri modelli di serie. Tra questi figurano l'erede della Polestar 2, la cui introduzione è prevista per il 2027, e la Polestar 7, il SUV compatto destinato ad ampliare l'offerta della casa negli anni successivi.

Polestar Formula 2030 concept

Un'evoluzione dello stile scandinavo

Formula 2030 evolve le forme tradizionali della scuola scandinava, tanto nella linea esterna quanto nell'architettura dell'abitacolo, con una forte attenzione alla ricerca sui materiali e sui processi di produzione sostenibili. L'obiettivo tecnico e visivo è quello di mantenere la riconoscibilità del marchio, conservando elementi chiave come la firma luminosa dei fari Dual Blade.

A chiarire la filosofia alla base del prototipo è lo stesso Philipp Römers, capo del design: “La forza del design e del marchio Polestar è già così solida che era evidente la necessità di un'evoluzione decisa ma non di una rivoluzione rispetto a quanto fatto finora. La Formula 2030 esprime esattamente questo concetto, mostrando il nostro futuro e rispettando al contempo gli elementi identitari del brand, come i caratteristici fari Dual Blade, per garantire una personalità forte e ben definita.”

Polestar 2

La strategia industriale e i prossimi lanci

Il prototipo verrà mostrato in anteprima a Göteborg, presso la sede di The Cube, durante un incontro a porte chiuse riservato a investitori, concessionari e una selezione di clienti. La presentazione pubblica globale della vettura avverrà invece nei prossimi mesi, in concomitanza con le prime prove su strada riservate alla stampa della Polestar 4 SUV.

Il piano industriale prevede l'arrivo della nuova generazione di Polestar 2 nel 2027 e il debutto della Polestar 7 nel 2028. Quest'ultimo modello rivestirà un ruolo strategico anche dal punto di vista produttivo, dal momento che la sua ripartizione industriale prevederà la fabbricazione direttamente in Europa per diversificare la presenza degli impianti su scala globale. Successivamente, la pianificazione a lungo termine si completerà con la commercializzazione della roadster Polestar 6.

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