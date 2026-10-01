Polestar Charge sfonda quota 1,25 milioni di colonnine: abbonamenti e sconti

Se guidi un’auto elettrica o stai valutando il passaggio alla spina, sai bene quanto la semplicità di ricarica influisca sull'esperienza di viaggio di tutti i giorni. Polestar ha deciso di rivedere la propria offerta Polestar Charge, espandendo la copertura della rete e introducendo nuove formule in abbonamento pensate per alleggerire i costi della ricarica rapida alle colonnine pubbliche. Oggi il servizio mette a disposizione oltre 1,25 milioni di punti di ricarica in Europa, includendo anche le stazioni della rete Tesla Supercharger.

Un solo account per viaggiare in tutta Europa

Per chi acquista una vettura della casa svedese, sia nuova sia tra l'usato certificato, il servizio Polestar Charge è compreso. L'obiettivo dichiarato è eliminare la frammentazione delle app e delle schede gestionali: con un solo profilo, un'unica app e una sola card puoi fare il pieno di energia praticamente ovunque nel Continente.

L'integrazione tecnologica include la funzione Plug & Charge per le auto compatibili, che permette di avviare l'erogazione inserendo semplicemente il cavo senza ulteriori passaggi. Inoltre, pianificando i viaggi direttamente attraverso Google Maps, puoi filtrare le colonnine compatibili e verificare lungo il tragitto la presenza dei punti aderenti al circuito.

Polestar Charge, i nuovi abbonamenti

Le tariffe: come funzionano i piani Plus e Pro

La novità principale riguarda la ristrutturazione dei profili tariffari, sviluppati su tre opzioni distinte per intercettare abitudini di guida differenti:

Livello Standard : è il profilo base a consumo senza alcun canone fisso mensile, adatto a chi effettua rifornimenti pubblici solo in via eccezionale.

Piano Plus : costa 7,99 euro al mese ed è studiato per chi usa la ricarica fast in modo occasionale. Offre uno sconto del 15% sulle tariffe applicate da cinque reti ad alta potenza selezionate in ciascun paese. Con questo abbonamento puoi accedere a oltre 104.000 colonnine scontate in Europa (con un aumento del 26% rispetto al piano precedente) e a più di 11.600 punti in Italia , dove l'incremento di stazioni coperte raggiunge l'82%.

Piano Pro: ha un costo di 14,99 euro al mese ed è rivolto a chi macina molti chilometri e dipende costantemente dalle infrastrutture pubbliche. Garantisce uno sconto del 30% presso sette grandi operatori ultra-fast, tra cui figura la rete Ionity. In questo caso la rete di punti scontati sale a oltre 118.000 stazioni in Europa (+43%) e supera le 12.300 colonnine in Italia, registrando un balzo del 93% nella disponibilità nazionale.

Secondo Olivier Loedel, Head of Product Software Management di Polestar: «Polestar Charge offre agli utenti uno degli ecosistemi di ricarica più ampi e convenienti d’Europa. Grazie a questa offerta ampliata rendiamo ancora più accessibile il risparmio sulla ricarica rapida, attraverso opzioni di abbonamento che si adattano alle diverse esigenze e abitudini di guida dei nostri clienti».

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