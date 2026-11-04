Opel Grandland Electric, arriva la ricarica in AC a 22 kW

L'aspetto della ricarica è molto importante per le auto elettriche. Grazie alle nuove batterie e a un'infrastruttura sempre più avanzata, è possibile rifornire di energia ad altissima potenza. Tuttavia, i costruttori non si stanno dimenticando della ricarica in corrente alternata. Se per lungo tempo lo standard era quello dei caricatori da 11 kW, progressivamente stanno aumentando le vetture dotate di serie o in opzione del caricatore da 22 kW che permette di sfruttare al massimo la potenza delle colonnine Quick.

Al riguardo, Opel fa sapere che le sue Grandland elettriche sono diventate i primi modelli in gamma a disporre di un caricatore di bordo da 22 kW di potenza.

Ricariche più veloci anche in AC

Questo significa che Opel Grandland Electric, Grandland Electric Long Range e Grandland Electric AWD potranno ricaricare più velocemente in corrente alternata. Dunque, tale novità consente di ridurre i tempi di ricarica rispetto ai modelli con caricatore da 11 kW. Di quanto? Si passa da circa 5 ore a poco più di 2,5 ore per Opel Grandland Electric e Grandland Electric AWD con una batteria da 78 kWh (73 kWh capacità utilizzabile), e per Opel Grandland Electric Long Range con una batteria da 100 kW (96,9 kWh capacità utilizzabile) si passa da 6,5 a 3,25 ore.

Opel Grandland Electric

Quanto costa il caricatore da 22 kW per Opel Grandland Electric? Il listino parla di 450 euro. Per chi pensa di ricaricare molto dalle colonnine AC pubbliche, può essere un optional da prendere in considerazione.

Ecco come ha commentato questa interessante novità, Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia.

Con il caricatore di bordo da 22 kW dell'Opel Grandland Electric, sottolineiamo il nostro impegno a rendere la mobilità elettrica ancora più comoda e flessibile per i nostri clienti. Essendo la prima vettura Opel a offrire questa opzione di ricarica, l’Opel Grandland combina tecnologie di ricarica avanzate con le qualità di un SUV moderno e completamente elettrico.

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