Opel STX Concept, le prime immagini ufficiali: cambia il Vizor e la station wagon punta sull’aerodinamica

Opel ha mostrato le prime immagini ufficiali della STX Concept, la station wagon sperimentale che debutterà al Salone di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026. Il nome, Sports Tourer eXperimental, era stato rivelato appena una settimana fa. Ora arrivano quattro immagini che mostrano il carattere del progetto.

Il Vizor diventa più deciso

Opel STX Concept, il nuovo Vizor

Il dettaglio che si nota subito è il Vizor, il frontale a pannello unico che la casa tedesca ha portato al debutto con la Mokka. Ora fa un passo avanti. Secondo Opel appare più audace e sicuro delle versioni precedenti, con una nuova firma luminosa disegnata da lamelle verticali inclinate. L’emblema Blitz illuminato resta saldamente al centro della Opel Compass, lo schema con cui il marchio disegna l’esterno delle sue auto.

Aerodinamica come tema centrale

Opel STX Concept, le prime immagini ufficiali

Le superfici della carrozzeria sono a filo e le soluzioni aerodinamiche servono a ridurre i consumi, ma anche a garantire stabilità direzionale e piacere di guida alle alte velocità. Il riferimento è l’Autobahn tedesca. Tra gli elementi visibili ci sono i cerchi in lega a tre sezioni, disegnati per ottimizzare il flusso dell’aria. Opel non ha fornito valori di resistenza aerodinamica né dati di consumo.

Una tradizione che risale agli anni Cinquanta

Opel STX Concept, i dettagli delle superfici

«Siamo stati tra i pionieri della station wagon in Europa già negli anni Cinquanta. Con la STX Concept vogliamo mostrare la nostra visione per il futuro di questa carrozzeria e presentare il prossimo passo della nostra filosofia di design Bold & Pure. Altri dettagli arriveranno presto», ha dichiarato l’amministratore delegato Florian Huettl. Il richiamo va alla Olympia Rekord Caravan del 1953, capostipite di una lunga serie che oggi prosegue con l’Astra Sports Tourer.

Per saperne di più bisognerà attendere i prossimi giorni e soprattutto il 12 ottobre, quando aprirà il Salone di Parigi. Durante quell’evento Opel presenterà anche la Corsa GSE e la monoposto GSE 27FE di Formula E.

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