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Opel Astra Start, la più economica di tutte: ecco quanto costa

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3 ore fa - La versione più accessibile parte da 32.450 euro

Ecco dotazioni e listino completo
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Opel vuole rendere più accessibile Astra (qui la nostra prova) e per questo ha lanciato il nuovo allestimento ''base'' Start disponibile anche per la versione Sports Tourer, cioè la station wagon. La dotazione è ovviamente più scarna ma Astra Start è comunque abbinabile a più motorizzazioni: non solo il Mild Hybrid ma anche il diesel e l'elettrico.

Opel Astra Start, la dotazione di serie

Entrando più nei dettagli, questo allestimento propone di serie, tra le altre cose,  sedili anteriori Intelli-Seat regolabili in sei posizioni, climatizzatore automatico e sistema Keyless Start, strumentazione digitale da 10 pollici e infotainment da 10 pollici, oltre ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Non manca nemmeno la dotazione ADAS prevista dalla normativa.

Opel Astra

Per chi vuole ampliare l'equipaggiamento di serie, Opel mette a disposizione diversi pacchetti opzionali tra cui lo Start Comfort Pack, che propone vetri a isolamento termico Solar Protect, retrovisore interno elettrocromatico e bracciolo centrale. Sulla variante Sports Tourer, la station wagon, sono inoltre previste barre sul tetto.

I motori

Nuova Opel Astra Start si potrà abbinare al solito e ben noto Mild Hybrid da 145 CV, al motore diesel 1.5 litri da 130 CV e alla motorizzazione elettrica da 156 CV. Il nuovo allestimento non è invece disponibile in abbinamento al powertrain Plug-in.

Opel Astra, interni

Prezzi

Il listino di Opel Astra Start attacca a 32.450 euro per la versione Mild Hybrid e si vuole la Sports Tourer, si parte da 33.650 euro. Progressivamente, Opel proporrà questo allestimento entry level anche su altri modelli della gamma.

  • Opel Astra Start - mild hybrid 145 CV: 32.450 euro
  • Opel Astra Start - 1.5 diesel 130 CV: 32.950 euro
  • Opel Astra Start - elettrica 156 CV: 39.900 euro
  • Opel Astra Start Sports Tourer - hybrid 145 CV: 33.650 euro
  • Opel Astra Start Sports Tourer - 1.5 diesel 130 CV: 34.150 euro
  • Opel Astra Start Sports Tourer - elettrica 156 CV: 41.100 euro
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    Listino Opel Astra
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Astra 1.2 Turbo 130 CV MT6 Edition 130 / 9628.650 €
    Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 Edition 130 / 9630.650 €
    Astra 1.2 Turbo 130 CV MT6 GS 130 / 9631.450 €
    Astra 1.6 145 CV DTC6 Hybrid Edition 136 / 10032.150 €
    Astra 1.5 Turbo 130 CV AT8 Edition 130 / 9632.650 €
    Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 GS 130 / 9633.450 €
    Astra 1.6 145 CV DTC6 Hybrid GS 136 / 10034.950 €
    Astra 1.5 Turbo 130 CV AT8 GS 130 / 9635.450 €
    Astra e 156CV Edition - / -39.900 €
    Astra e 156CV GS - / -42.000 €
    Astra 1.6 180 CV AT8 Hybrid GS 150 / 11042.050 €
    Astra 1.6 225 CV AT8 Hybrid GSE 200 / 14748.050 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Opel Astra visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Opel Astra
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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