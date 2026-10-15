Opel Astra Start, la più economica di tutte: ecco quanto costa

Opel vuole rendere più accessibile Astra (qui la nostra prova) e per questo ha lanciato il nuovo allestimento ''base'' Start disponibile anche per la versione Sports Tourer, cioè la station wagon. La dotazione è ovviamente più scarna ma Astra Start è comunque abbinabile a più motorizzazioni: non solo il Mild Hybrid ma anche il diesel e l'elettrico.

Opel Astra Start, la dotazione di serie

Entrando più nei dettagli, questo allestimento propone di serie, tra le altre cose, sedili anteriori Intelli-Seat regolabili in sei posizioni, climatizzatore automatico e sistema Keyless Start, strumentazione digitale da 10 pollici e infotainment da 10 pollici, oltre ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Non manca nemmeno la dotazione ADAS prevista dalla normativa.

Opel Astra

Per chi vuole ampliare l'equipaggiamento di serie, Opel mette a disposizione diversi pacchetti opzionali tra cui lo Start Comfort Pack, che propone vetri a isolamento termico Solar Protect, retrovisore interno elettrocromatico e bracciolo centrale. Sulla variante Sports Tourer, la station wagon, sono inoltre previste barre sul tetto.

I motori

Nuova Opel Astra Start si potrà abbinare al solito e ben noto Mild Hybrid da 145 CV, al motore diesel 1.5 litri da 130 CV e alla motorizzazione elettrica da 156 CV. Il nuovo allestimento non è invece disponibile in abbinamento al powertrain Plug-in.

Opel Astra, interni

Prezzi

Il listino di Opel Astra Start attacca a 32.450 euro per la versione Mild Hybrid e si vuole la Sports Tourer, si parte da 33.650 euro. Progressivamente, Opel proporrà questo allestimento entry level anche su altri modelli della gamma.

Opel Astra Start - mild hybrid 145 CV: 32.450 euro

Opel Astra Start - 1.5 diesel 130 CV: 32.950 euro

Opel Astra Start - elettrica 156 CV: 39.900 euro

Opel Astra Start Sports Tourer - hybrid 145 CV: 33.650 euro

Opel Astra Start Sports Tourer - 1.5 diesel 130 CV: 34.150 euro

Opel Astra Start Sports Tourer - elettrica 156 CV: 41.100 euro

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