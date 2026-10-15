Opel Astra Start, la più economica di tutte: ecco quanto costa

Opel vuole rendere più accessibile Astra (qui la nostra prova) e per questo ha lanciato il nuovo allestimento ''base'' Start disponibile anche per la versione Sports Tourer, cioè la station wagon. La dotazione è ovviamente più scarna ma Astra Start è comunque abbinabile a più motorizzazioni: non solo il Mild Hybrid ma anche il diesel e l'elettrico.
Opel Astra Start, la dotazione di serie
Entrando più nei dettagli, questo allestimento propone di serie, tra le altre cose, sedili anteriori Intelli-Seat regolabili in sei posizioni, climatizzatore automatico e sistema Keyless Start, strumentazione digitale da 10 pollici e infotainment da 10 pollici, oltre ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Non manca nemmeno la dotazione ADAS prevista dalla normativa.
Per chi vuole ampliare l'equipaggiamento di serie, Opel mette a disposizione diversi pacchetti opzionali tra cui lo Start Comfort Pack, che propone vetri a isolamento termico Solar Protect, retrovisore interno elettrocromatico e bracciolo centrale. Sulla variante Sports Tourer, la station wagon, sono inoltre previste barre sul tetto.
I motori
Nuova Opel Astra Start si potrà abbinare al solito e ben noto Mild Hybrid da 145 CV, al motore diesel 1.5 litri da 130 CV e alla motorizzazione elettrica da 156 CV. Il nuovo allestimento non è invece disponibile in abbinamento al powertrain Plug-in.
Prezzi
Il listino di Opel Astra Start attacca a 32.450 euro per la versione Mild Hybrid e si vuole la Sports Tourer, si parte da 33.650 euro. Progressivamente, Opel proporrà questo allestimento entry level anche su altri modelli della gamma.
- Opel Astra Start - mild hybrid 145 CV: 32.450 euro
- Opel Astra Start - 1.5 diesel 130 CV: 32.950 euro
- Opel Astra Start - elettrica 156 CV: 39.900 euro
- Opel Astra Start Sports Tourer - hybrid 145 CV: 33.650 euro
- Opel Astra Start Sports Tourer - 1.5 diesel 130 CV: 34.150 euro
- Opel Astra Start Sports Tourer - elettrica 156 CV: 41.100 euro
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Astra 1.2 Turbo 130 CV MT6 Edition
|130 / 96
|28.650 €
|Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 Edition
|130 / 96
|30.650 €
|Astra 1.2 Turbo 130 CV MT6 GS
|130 / 96
|31.450 €
|Astra 1.6 145 CV DTC6 Hybrid Edition
|136 / 100
|32.150 €
|Astra 1.5 Turbo 130 CV AT8 Edition
|130 / 96
|32.650 €
|Astra 1.2 Turbo 130 CV AT8 GS
|130 / 96
|33.450 €
|Astra 1.6 145 CV DTC6 Hybrid GS
|136 / 100
|34.950 €
|Astra 1.5 Turbo 130 CV AT8 GS
|130 / 96
|35.450 €
|Astra e 156CV Edition
|- / -
|39.900 €
|Astra e 156CV GS
|- / -
|42.000 €
|Astra 1.6 180 CV AT8 Hybrid GS
|150 / 110
|42.050 €
|Astra 1.6 225 CV AT8 Hybrid GSE
|200 / 147
|48.050 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Opel Astra visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Opel Astra
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).