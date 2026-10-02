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Opel Corsa GSE, aperti gli ordini dell'hot hatch elettrica: svelato il prezzo

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30 minuti fa - La piccola elettrica sportiva è ordinabile

La nuova Opel Corsa GSE arriva sul mercato con 281 CV, 345 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi
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Aprono gli ordini della nuova Opel Corsa GSE, l'hot hach elettrica da 281 CV che punta a spostare verso l'alto l'asticella del divertimento.

Com'è fatta

Il debutto pubblico è atteso al Salone di Parigi. Intanto, si può ordinare. La versione più sportiva della Corsa elettrica nasce per divertirsi tra le curve. Le sue specifiche tecniche parlano di un differenziale a slittamento limitato Torsen multi-piastra e un telaio sportivo ribassato con assi, stabilizzatori e ammortizzatori idraulici appositamente progettati. Inoltre, i tecnici Opel hanno pure rivisto la taratura dello sterzo. Vista la maggiore esuberanza, anche l'impianto frenante è stato aggiornato e reso più efficace e potente.

Opel Corsa GSE

Chiaramente la nuova Opel Corsa GSE si riconosce anche per un look più aggressivo ma senza eccessi. La piccola hot hatch può infatti contare su di un body kit dedicato con prese d'aria e rifiniture nere nella parte inferiore del veicolo oltre ad ampi passaruota. Il tetto nero e lo spoiler posteriore nero accentuano il look sportivo. I cerchi sono da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S 215/40 R18.

Motore, tanta potenza per divertirsi

Il motore elettrico è in grado di offrire una potenza di 207 kW (281 CV) con 345 Nm di coppia. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h. 3 le modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Il tutto è alimentato da una batteria da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) che permette una percorrenza di 374 km secondo il ciclo WLTP. In corrente continua si rifornisce fino a 100 kW (dal 20 all'80% in circa 27 minuti). Tra le funzionalità avanzate c'è il V2L ma serve un apposito adattatore.

Opel Corsa GSE, interni

Prezzi

Quanto costa la nuova Opel Corsa GSE? 39.900 euro ma grazie all'offerta finanziamento si scende a 36.290 euro (oltre oneri finanziari).

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    Listino Opel Corsa
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Corsa 1.2 100 CV MT6 Edition 101 / 7420.000 €
    Corsa 1.2 100 CV MT6 YES 101 / 7420.500 €
    Corsa 1.2 100 CV MT6 GS 101 / 7421.000 €
    Corsa 1.2 100 CV AT8 Edition 101 / 7422.000 €
    Corsa 1.2 100 CV AT8 YES 101 / 7422.500 €
    Corsa 1.2 100 CV AT8 GS 101 / 7423.000 €
    Corsa Hybrid 100 CV DCT6 Edition 101 / 7424.000 €
    Corsa Hybrid 100 CV DCT6 YES 101 / 7424.500 €
    Corsa Hybrid 100 CV DCT6 GS 101 / 7425.000 €
    Corsa Electric 136 CV Edition - / -34.000 €
    Corsa Electric 136 CV YES - / -34.500 €
    Corsa Electric 136 CV GS - / -35.000 €
    Corsa Electric 156 CV YES - / -35.500 €
    Corsa Electric 156 CV GS - / -36.000 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Opel Corsa visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Opel Corsa
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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