Nuova DR 3? Sì, di... facciata. Nuovo prezzo? Ecco il listino

Non è la DR più venduta in assoluto, quella resta DR 5.0, tuttavia anche DR 3 ha il suo pubblico: automobilisti attratti da un qualità/prezzo favorevole e - perché no - dalla sua immagine da mini SUV coupé alla moda.

Forse avrai notato che su DR 3, sul web, in questi giorni c'è un anomalo ''picco'' di contenuti. La ragione è semplice: entra in vendita il nuovo modello, chiamiamolo DR 3 MY26, visto che di reali novità se ne contano poche.

Quindi: un rapido profilo, come bussola per orientarti (metti che poi scopri che è proprio l'auto che fa per te).

Declinazione in salsa molisana della cinese Chery Tiggo 3x, la compatta del Gruppo DR riceve dunque un restyling confinato essenzialmente nel frontale, più moderno grazie a nuova mascherina (mascherona!).

DR 3 MY26: nuova mascherina (foto: DR Automobiles)

Invariate dimensioni e capacità di carico.

Lunghezza 4.200 mm Larghezza 1.760 mm Altezza 1.570 mm Passo 2.555 mm Bagagliaio 420–800 litri

A bordo, tutto come prima, almeno a prima vista: strumentazione digitale, infotainment da 10,25 pollici, piastra di ricarica wireless e (importantissimo!) comandi fisici per il climatizzatore. Dignitosa.

DR 3 2026, gli interni (foto: DR Automobiles)

Non si registrano novità nemmeno per quanto riguarda la gamma motori, che consiste nel solito 4 cilindri 1,5 litri a benzina, anche in versione benzina/GPL. Due o tre valori di riferimento:

Potenza: 116 CV (114 CV GPL)

Coppia: 135 Nm

Velocità max: 175 km/h

Cambio: manuale a 5 marce o automatico CVT

Consumi: 7,4 l/100 km (benzina) – 9,3 l/100 km (GPL)



Caratteristica di ogni modello DR è l'allestimento di serie full optional. E DR 3 2026 non fa eccezione: telecamera a 360°, clima automatico, illuminazione ambientale, volante in pelle, tutto quanto è già incluso nel prezzo.

La ricarica wireless è di serie (foto: DR Automobiles)

Esiste semmai la speciale versione Collection (+1.000 euro), che aggiunge cerchi in lega dedicati e altri dettagli estetici.

Pressoché identici a prima, infine, i prezzi. Ultima tabella e poi abbiamo terminato.

Versione Prezzo DR 3 1.5 MT 17.900 € DR 3 1.5 MT GPL 19.900 € DR 3 1.5 CVT 19.400 € DR 3 1.5 CVT GPL 21.400 € DR 3 Collection 1.5 MT 18.900 € DR 3 Collection 1.5 MT GPL 20.900 € DR 3 Collection 1.5 CVT 20.400 € DR 3 Collection 1.5 CVT GPL 22.400 €

Se questo SUV coupé un po' italiano e (molto) cinese risuona con le tue esigenze, approfondisci sul sito web di DR Automobiles.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/11/2025