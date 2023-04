Nuova DR 7.0: il SUV a sette posti punta dritto al top di gamma

Sport utility moderno, con tre file di sedili e dalle buone prestazioni, che offre un buon rapporto qualità/prezzo, come di consueto per il brand molisano

Per DR gli ultimi due anni sono stati una vera e propria escalation verso un successo che solo poco prima sarebbe stato imprevedibile. La ricetta, (quasi) magica di proporre modelli robusti, moderni a un prezzo concorrenziale ha funzionato perfettamente in un periodo storico tanto delicato a causa di crisi varie e contrazione del potere d'acquisto. Oggi, la DR è quindi una realtà consolidata e lo dimostra il fatto che può proporre una famiglia completa di modelli, dalle city-car ai SUV, che oggi si arricchisce con l'arrivo di uno sport utility che si piazza direttamente al vertice del listino.

Nuova DR 7.0: il SUV da 4,7 metri diventa l'ammiraglia della Casa molisanaMOTORI BENZINA E GPL Si chiama DR 7.0 ed è basato sulla cinese Chery Tiggo 8 Pro, con una lunghezza di4,7 metri e sette posti, spinto da un motore a quattro cilindri turbo benzina di 1,5 litri , capace di erogare una potenza di 160 CV e una coppia di 210 Nm. Come di consueto per DR, lo stesso propulsore è disponibile anche con alimentazione GPL, ma in questa configurazione i valori scendono a 153 CV/195 Nm. La trazione è a due ruote motrici (anteriori) e la trasmissione prevede un cambio automatico DCT a sei rapporti per una velocità massima di 190 km/h.

Nuova DR 7.0: design moderno e buone prestazioni con motori benzina e GPLSPAZIO PER UNA PLANCIA “FULL DIGITAL” L'abitacolo è, quindi, molto spazioso e confortevole , oltre che ben rifinito. La plancia è arricchita da illuminazione ambientale a LED le cui sfumature sono selezionabili dai passeggeri ed è completata da un touchscreen da 12,3” dal quale si gestisce l'infotainment. Il quadro strumenti è, invece, un display LCD da 7” di diagonale. I sedili sono ripiegabili in diverse identità per rendere più versatili gli spazi interni e privilegiare il trasporto dei passeggeri o la capacità di carico, che passa da un minimo di 230 litri a un massimo di 1.500 litri reclinando i divani della seconda e della terza fila.

Nuova DR 7.0: la plancia con il touchscreen da 12,3''ABITACOLO LUMINOSO E COPNFORTEVOLE Inoltre, la DR 7.0 promette un ambiente luminoso grazie al tetto panoramico , dotato di una tendina parasole a movimento elettrico. Lato sicurezza, troviamo sei airbag, ESP e controllo della pressione degli pneumatici . Ma ci sono anche Hill Holder Control e Hill Descent Control per migliorare il feeling su salite e discese molto ripide, mentre il sistema di telecamere a 360° con sensori anteriori e posteriori è di aiuto per le manovre di parcheggio.

Nuova DR 7.0: tre file di sedili e fino a sette comodi postiPREZZI ABBORDABILI, O QUASI… La DR 7.0 è disponibile anche in versione Sportequipe 7, definita da un look più “atletico”, con fari full LED, gruppi ottici posteriori con design 3D e cerchi in lega leggera da 20 pollici (sulla DR 7.0 sono da 19”). All’interno, ci sono sedili più ergonomici rivestiti in pelle e Alcantara, con cuciture doppie realizzate a mano. Restano invariate, invece, le specifiche tecniche rispetto al modello standard. Il SUV di vertice della gamma DR è a listino in due colori, bianco o nero, e parte da un prezzo di 32.900 euro nella variante con motore a benzina, mentre la versione bifuel benzina/GPL costa 34.400€. Per la Sportequipe 7 , ordinabile anche in rosso e sempre con il tetto nero a contrasto, i prezzi partono da 40.000 euro per la versione a benzina e da 42.000 per quella a GPL.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/04/2023