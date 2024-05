Auto DR: un disastro per TrustPilot. E gli altri?

Un disastro, un vero disastro: questa la prima impressione che si ricava a leggere le opinioni degli utenti sulle varie auto a marchio DR sul noto sito di recensioni TrustPilot. Un dato su tutti: la molisana DR Automobiles, che assembla in Italia componentistica proveniente dalla Cina, ottiene il 71% di valutazioni pessime - quelle con una sola stella - su 313 recensioni totali, supportate da decine e decine di spiegazioni circostanziate. Le varie DR 5.0, DR 6.0, DR 7.0 e chi più ne ha più ne metta vengono a più riprese citate per inconvenienti gravi e per un servizio clienti insoddisfacente. Ma le cose stanno davvero così?

TERMINI DI PARAGONE Scarso rapporto qualità/prezzo, modelli piagati da problemi di affidabilità, assistenza pessima o irreperibile: è un vero tunnel dell'orrore addentrarsi nei pareri condivisi dagli utenti di TrustPilot sui modelli di DR Automobiles, ma per mettere le cose nella giusta prospettiva sono andato a verificare quali fossero i punteggi e i giudizi espressi dai proprietari sui modelli delle case automobilistiche più apprezzate a livello mondiale, affidandomi ai sondaggi condotti dal famosissimo ente americano JD Power. Secondo l'indagine JD Power 2024, ad aggiudicarsi il primo posto in termini di affidabilità del veicolo per il secondo anno consecutivo è Lexus, il brand di lusso del gruppo Toyota. Tra i marchi premium, Porsche è al secondo posto e BMW al terzo. Toyota conquista il gradino più alto del podio tra le auto ''mass market'', ossia di larga diffusione.

LA PROVA DEL NOVE Nel mettere a confronto i dati di TrustPilot con quelli di JD Power sono partito dunque da Lexus Italia, per cui TrustPilot riporta un 67% di recensioni molto negative (2 stelle) e un 33% di recensioni pessime (1 stella). Nessun punteggio più alto. Non si arriva al 71% di DR Automobiles, ma almeno quest'ultima poteva vantare anche un 23% di clienti soddisfatti, con un 13% di giudizi eccellenti. Lexus Italia, va detto, ha poche recensioni: le più numerose sono quelle della pagina inglese, dove permane una forte base negativa (il 41%), ma anche un 47% dei clienti soddisfattissimi, che attribuiscono punteggio pieno al costruttore giapponese.

TUTTI NEL BARATRO Luci e ombre ancora più nette, e più simili a quelle di DR, sono quelle delle valutazioni su Porsche, che vanta un 19% di soddisfattissimi e un drammatico 73% di clienti furiosi. Peggio ancora i giudizi su BMW Italia, che colleziona un 84% di stelle solitarie. E Toyota Italia? Pessima per l'82% dei giudizi. Insomma, facendo un passo indietro e guardando il panorama nel suo insieme, sembra proprio che l'attitudine degli haters a sparare a zero sui social si rifletta pari pari sui siti di recensioni. E forse pesa anche il fatto che chi è soddisfatto, magari, non ha voglia di perdere tempo a condividere la propria soddisfazione. Quindi a scrivere sono in netta prevalenza i clienti insoddisfatti. Vuoi vedere che alla fine sono più affidabili le recensioni di noi giornalisti? Io la butto lì...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/05/2024