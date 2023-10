DR è nel mirino dell'Antitrust, vi spieghiamo perché

L'azienda automobilistica italiana DR Automobiles è al centro di un'indagine antitrust per presunte informazioni ingannevoli sulla provenienza dei veicoli a marchio DR ed EVO, secondo quanto annunciato dall'autorità italiana garante per la concorrenza e il mercato (AGCM). L'azienda italiana avrebbe fornito informazioni scorrette sulla provenienza di alcuni dei suoi modelli sia sul proprio sito web aziendale sia nelle campagne pubblicitarie, ha dichiarato l'AGCM.

Tra i marchi DR c'è anche Ickx

VEDI ANCHE

TRA LUCI E OMBRE Con sede nel Molise, DR assembla vetture economiche progettate e realizzate dai produttori cinesi Chery, JAC, e BAIC, comprese le versioni completamente elettriche, in Italia, utilizzando componenti importati. Nel corso dei primi nove mesi del 2023, DR ed EVO hanno venduto circa 24.200 veicoli in Italia, registrando un aumento del 48 percento rispetto all'anno precedente e conquistando una quota di mercato del 2 percento. L'AGCM, insieme agli ufficiali della polizia tributaria italiana, ha effettuato ispezioni presso le sedi di DR Automobiles e della sua azienda madre, Donington, come comunicato dall'ente di vigilanza. ''L'azienda in alcuni casi ometteva informazioni rilevanti sulla loro origine, suggerendo che fossero prodotte interamente in Italia, quando sembrerebbe trattarsi di veicoli di produzione cinese'', ha dichiarato l'AGCM. Al momento DR Automobiles non ha ancora risposto a una richiesta di commento.