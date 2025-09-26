Salone Auto Torino 2025

Stilnovo, ennesimo nuovo brand DR. Due SUV a benzina e GPL

1 ora fa - Tra le novità 2026, anche DR5 Full Hybrid, EVO 7 Kairos e altro ancora

Tra le novità 2026 del Gruppo molisano, anche nuove DR 5.0 Full Hybrid, EVO 7 Kairos, Tiger Eight e il quadriciclo Birba

L'automobile è poesia e così per il suo nuovo brand, l'ultimo di un elenco del quale è facile perdere il conteggio, DR Automobiles Group sceglie il nome Stilnovo

Un nuovo brand (dovremmo essere arrivati a 8) come contenitore - ovvio - di due nuove auto. Che si possono osservare in anteprima al Salone di Torino 2025, in scena da oggi venerdì 26 a domenica 28 settembre, presso lo stand DR in Piazza Castello.

DR Automobiles a Torino con un mucchio di novità

Stilnovo e tanto altro, dal Gruppo italiano, al SATO 2025. In totale, esposti 7 brand e 19 modelli (sì, ma non tutti nuovi). Procediamo con ordine.

5 STILNOVO & 6 STILNOVO

A Torino debuttano sia 5 Stilnovo, sia 6 Stilnovo. (Sì, siamo ancora in attesa delle foto).

5 Stilnovo è un SUV di 4,3 metri spinto da un 1.4 turbo benzina da 157 CV, disponibile anche in edizione bi-fuel benzina/GPL.

6 Stilnovo è invece un SUV di 4,5 metri alimentato da un 1.5 turbo benzina da 180 CV, a sua volta declinato in formato benzina/GPL.

Frutto di quello che sarà ''un nuovo modello produttivo per DR'', i nuovi SUV saranno in vendita tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026 e verranno commercializzati da ''un network di vendita dedicato''.

DR 5.0 FULL HYBRID

Alla rassegna piemontese debutta anche DR Collection 5 Full Hybrid, il primo modello HEV del Gruppo DR. (Idem: no foto).

Il sistema si avvale di un pacco batterie al nichel - manganese - cobalto ad alta densità energetica e un motore elettrico da 204 CV, che si sommano ai 95 CV del 1.5 benzina

Trasmissione DHT (Dedicated Hybrid Transmission), modalita EV e tre intensità di ricarica rigenerativa (Low, Medium, High). 

EVO 7 KAIROS

Per il marchio EVO, la novità assoluta si chiama EVO 7 Kairos ed è un SUV di 4,6 metri con motore 1.5 turbo benzina da 174 CV (disponible anche benzina/GPL), abbinato a cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Fanno parte della dotazione di serie: cerchi in lega da 19’’, vetri privacy, tetto panoramico elettrico, clima automatico, sedili sportivi in ecopelle, doppio schermo da 12,3’’ con display touch, Apple CarPlay e Android Auto Wireless e Bluetooth, gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, sensori di parcheggio, telecamera 360° HD, ADAS di livello 2.

SPORTEQUIPE 8 GT

In esposizione anche nuova Sportequipe 8 GT, SUV di 4,7 metri a 7 posti, spinto da un 1.6 turbo a iniziezione diretta da 186 CV (disponible anche benzina/GPL). È la nuova ammiraglia della gamma Sportequipe.

Sportequipe 8 GT

TIGER EIGHT

Nuova Tiger Eight è un SUV di 4,74 metri spinto da un motore 1.5 turbo benzina a iniezione diretta da 177 CV, abbinato a cambio DCT a 7 rapporti.

Spicca il frontale, con una grande calandra e i gruppi ottici superiori assottigliati.

Nuova Tiger Eight

Le maniglie integrate nelle portiere anteriori e posteriori contribuiscono a conferirle un design complessivamente molto pulito.

Nello spazioso abitacolo, spicca la plancia con un unico grande infotainment. Numerosi i sistemi di assistenza alla guida, tra cui il sistema di sicurezza attiva per evitare collisioni frontali e laterali e l'assistente di parcheggio.

Tiger Eight, gli interni

QUADRICICLI E DINTORNI

Torino rappresenta infine la prima uscita in un contesto automotive per il quadriciclo pesante di DR.

Si chiama Birba e si distingue per dimensioni ultracompatte (2,9 x 1,4 x 1,6 metri), una potenza di 14 kW, una velocità massima di 90 km/h e una autonomia di 182 km.

Birba, il nuovo quadriciclo del Gruppo DR

Tre versioni: Classic, Sport, Ego. In edizione cargo, bagagliaio da 700 litri e portata utile di 275 kg.

Questa la carrellata di DR novità 2026. Se passi da Torino nel weekend, buttaci un occhio...

