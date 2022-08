C'è un posto al mondo dove un SUV Mahindra va letteralmente a ruba

Paese che vai, best seller che trovi. Se in Italia il brand Mahindra stenta a rosicchiare decimi di market share, altrove i prodotti Mahindra fanno perdere la testa. Del marchio indiano, il mercato domestico è solido feudo. E non appena esce un nuovo SUV, il pubblico impazzisce. Il caso Scorpio-N è da guinness dei primati: pronti via, e i primi 25.000 pezzi in vendita sul web spariscono nel tempo di un minuto di orologio (55 secondi, per la precisione). Mandando in crash il sito internet, e lasciando buona parte dei clienti con un palmo di naso.

Nuovo Mahindra Scorpio-N: in India si vende come il pane

CLICK TIME Scorpio-N, che Mahindra chiama ''il papà dei SUV'', è uno sport utility dallo stile moderno e dal buon grado di tecnologia. La Casa aveva annunciato che le prime 25.000 unità avrebbero avuto un prezzo compreso tra 11,99 lakh (l'equivalente di 15.000 euro circa) e 19,49 lakh (24.300 euro circa) a seconda della variante, e che le cifre sarebbero aumentate per i lotti successivi. Ciò ha dato vita, tra i potenziali acquirenti, a un'attesa spasmodica. E non appena il sistema, lo scorso 30 luglio, ha preso ad accettare gli ordini, i server hanno raggiunto la temperatura di ebollizione.

AL FOTOFINISH Molte persone si sono precipitate sui social media per lamentarsi di non essere riuscite a completare l'ordine in tempo e a lasciare il deposito cauzionale di 18.000 rupie (circa 230 euro). La risposta di Mahindra non si è fatta attendere: il Costruttore ha riconosciuto pubblicamente il problema tecnico e ha assicurato a tutti che il sistema online ha registrato i timestamp di quando ogni utente ha premuto il pulsante di pagamento. E che pertanto, sarà possibile identificare i primi 25.000 clienti che avranno accesso ai prezzi promozionali. Ebbene sì, c'è un posto al mondo in cui Mahindra genera psicosi collettive che nemmeno il lancio di un iPhone.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/08/2022