SIGLA! Innanzitutto, la pronuncia. Si scrive XUV700, si legge ''ecs-iu-vì, 7 posti, doppio ohh'' di meraviglia. Mahindra vuole accattivarsi il pubblico sin dai saluti di presentazione, tuttavia il nuovo SUV di dimensioni medie della divisione auto del colosso indiano sembra poter spendere cartucce non solo pescando dal suo repertorio di giochi di parole. Anche alle voci stile e contenuti, Mahindra XUV700 ha le carte in regola per affrancarsi sin dal debutto dall'immagine di sport utility low cost. Qui sotto, il video dell'unveiling ufficiale.

REBRANDING Destinato a sostituire XUV500, un prodotto che ha ormai fatto il suo corso (2011-2021), nuova Mahindra XUV700 è il primo veicolo di famiglia a indossare il nuovo logo ''Twin Peaks'', quindi il primo a inaugurare la nuova identità del marchio. All'anteriore, la firma luminosa prende le distanze da quella adottata dal suo predecessore grazie a moderne unità LED a forma di C che si fondono con la nuova griglia. Complessivamente, il design fa pulizia: balzano all'attenzione le maniglie delle porte a filo e una sezione posteriore più scolpita, con tanto di spoiler sul tetto integrato.

SETTE SOTTO UN TETTO Basato sulla piattaforma W601, XUV700 misura 4,70 metri di lunghezza (+11 cm rispetto a XUV500) di cui 2,75 metri di passo, valori che gli permettono di accogliere abbastanza agevolmente anche tre file di sedili: gli interni sono in ogni caso disponibili sia nella configurazione a sette posti, sia a cinque posti. Passi avanti estetici e tecnologici li muove anche il cruscotto, che su richiesta può essere equipaggiato di due schermi da 10,25 pollici fusi tra loro (8 pollici e 7 pollici, rispettivamente, le specifiche dei display di base), inoltre di un nuovo sistema di infotainment con compatibilità Amazon Alexa, il volante multifunzione e il selettore della modalità di guida. L'equipaggiamento standard include sistemi ADAS di ultima concezione come il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali e l'assistenza agli abbaglianti, mentre agli audiofili è dedicato un sistema audio da 445 Watt con 12 altoparlanti Sony.

IBRIDO? NO GRAZIE Niente elettrificazione, non per il momento. Mahindra XUV700 disponibile sia con motori a benzina, sia diesel, oltre che a trazione anteriore o integrale. Il quattro cilindri turbo benzina da 2,0 litri sviluppa 200 cv e 380 Nm e può essere combinato con un cambio manuale a sei marce o un automatico sempre a sei marce. Dal canto suo, il turbodiesel da 2,2 litri si sdoppia nei livelli da 155 cv e 360 ​​Nm di coppia, o 185 cv e 450 Nm.

QUI INDIA, A VOI MONDO L'auto è già disponibile per gli ordini nella madrepatria India a un prezzo di partenza, in valuta locale, equivalente a 13.700 euro. Nel 2022, XUV700 dovrebbe essere esportato anche nel resto del mondo, Italia inclusa.