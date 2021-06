CITY-CROSSOVER Guadagna l'omologazione Euro 6d e per festeggiare si propone al pubblico in forma scontata. Da giugno ad agosto 2021 Mahindra KUV100 NXT, crossover da città che coniuga le qualità tipiche di un SUV compatto alla praticità di una citycar, conviene ancora più del solito. Buona occasione per un ripassino del prodotto.

ESTETICA Sul mercato dal 2018 e sottoposto a restyling nel 2019, con le sue dimensioni contenute Mahindra KUV100 NXT si destreggia nella giungla cittadina quasi quanto un’auto di semento A. Esteticamente KUV100 NXT si distingue per l’altezza da terra marcata e per il frontale aggressivo con griglia a lamelle verticali. Le forme nette e decise, il paraurti bombato e le protezioni in plastica sui passaruota poi tornano utili nei vicoli del centro urbano e nelle gite fuori porta, ma anche nel tragitto casa-lavoro e per sbrigare le faccende quotidiane.

MOTORE EURO6D Lungo 3,7 metri, Mahindra KUV100 NXT è spinto da un 3 cilindri a benzina mFalcon G80 da 1.2 litri a iniezione diretta multipla MPFi con doppia fasatura variabile VVT, in grado di erogare 87 CV a 5.500 giri/minuto e 115 Nm di coppia fra 3.500 e 4.800 giri/minuto. La trazione anteriore fa coppia con un cambio manuale, che a sua volta si comanda da una leva a joystick. Due gli allestimenti: K6+ e K8, quest’ultimo decisamente più completo e pensato per ampliare la differenza tra le due versioni. A breve verrà immessa sul mercato anche la nuova motorizzazione M-Bifuel a GPL, con tanto di nuova omologazione (qui la nostra prova del fratello maggiore Mahindra XUV500 2019).

INTERNI AGGIORNATI All’interno spazio a una nuova consolle nera con clima automatico, display da 7 pollici touchscreen, con infotainment, navigatore e connettività Bluetooth per lo smartphone. Oltre al sistema radio DAB, ora è presente il sensore TPMS di controllo della pressione pneumatici, che in caso di foratura segnala immediatamente il problema attraverso un alert vocale, prima ancora che si accenda la relativa spia sul quadro strumenti. KUV100 NXT monta inoltre la centralina FCM per il monitoraggio consumi.

TANTI SCONTI Mahindra KUV100 NXT gode di promozioni che assicurano vantaggi davvero molto interessanti. La campagna Euro6d-ISC-FCM, prevede infatti un incentivo di 1.000 euro per l’acquisto di un nuovo KUV100 NXT immatricolato dal 1° giugno al 31 agosto 2021. In questa maniera KUV100 NXT K6+ può essere vostro a 11.930 euro anziché 12.300 euro. Lo stesso dicasi per la top di gamma KUV100 NXT K8, proposta a 13.930 euro al posto di 14.930 euro. L’incentivo aumenta di valore aderendo alle promozioni con finanziamento Formula Vantaggi o Simply Buy. Il primo caso prevede uno sconto di 2.000 euro sul prezzo di listino, mentre con Simply Buy oltre al bonus di 1.000 euro, il cliente beneficia dell’assicurazione Furto e Incendio in omaggio per 3 anni.