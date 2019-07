Autore:

Andrea Brambilla

COMPATTO E COMPLETO Con soli 3,7 metri di lunghezza, il nuovo Mahindra KUV100 NXT è da considerarsi un vero e proprio mini-suv. Design semplice, componentistica di sostanza e interni più pratici che raffinati, con una posizione di guida decisamente alta. Sotto il cofano un unico motore 3 cilindri benzina da 1.2 litri MPFi con doppia fasatura variabile, in grado di erogare 87 cv ed una coppia di 115 Nm. La trazione è anteriore mentre i posti a disposizione sono 5. Sono due gli allestimenti: K6+ e K8, quest’ultimo arricchito ulteriormente con molti contenuti, per ampliare la differenza tra le due opzioni.

LE NOVITA’ Il restyling 2019 di Mahindra KUV100 è stato calibrato per rendere ancor più europeo questo suv, con interventi mirati ad avvicinare l’obiettivo dei 6.000 veicoli venduti nel 2022 grazie anche un ulteriore ampliamento della gamma. Un'offerta che sarà composta da quattro modelli SUV, più il pick-up che abbiamo recentemente provato. Un primo segnale incoraggiante si è visto in Europa con Mahindra che ha venduto il 47% in più rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto al mercato italiano.

DESIGN Uno dei punti di forza di KUV100 NXT è il suo rapporto qualità/prezzo, aspetto che lo sta rendendo popolare soprattutto qui in Italia. Oggi però questo modello si rinnova sia fuori che dentro con nuovi contenuti e nuovi aggiornamenti stilistici. I gruppi ottici anteriori sono a Led con faro a doppia parabola, mentre sono state aggiunte delle cromature attorno ai fendinebbia integrati nella mascherina. Nuovo anche il gruppo ottico posteriore con un taglio più sportivo.

LOOK OFFROAD L’altezza da terra di 170 mm e l’escursione delle sospensioni (150 mm all’anteriore e 200 mm per quella posteriore) consentono a Mahindra KUV100 di affrontare anche piccoli percorsi in offroad senza patemi d’animo. Non dimentichiamo che la trazione è esclusivamente anteriore e che non si possono certo affrontare percorsi troppo impegnativi.

PIU’ COMPLETO Gli allestimenti K8 e K6+ sono stati implementati con nuovi contenuti e sono oggi più distanti l’uno dall’altro per dotazioni. Il K6+ offre un prezzo d’attacco molto concorrenziale mentre il K8 è più completo con cerchi neri diamantati e indicatori di direzione sugli specchietti. La K6+ mantiene invece i cerchi in acciaio con copricerchi e le frecce laterali. Nell’abitacolo, la K8 ha i pannelli porte con rivestimenti in tessuto, una nuova consolle nera con inserti black piano, il climatizzatore semi-automatico e il nuovo display da 7” touch screen con infotainment, navigatore e connettività Bluetooth (finalmente).

QUI PREZZI Infine, il modello attuale KUV100 m-Bifuel a GPL, rimarrà a listino fino al mese di ottobre. Poi arriverà la nuova versione, con la stessa alimentazione, basata sul restyling KUV100 NXT. Prezzi di 11.990 euro per la versione K6+, di 13.990 euro per KUV100 K8.