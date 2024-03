DR abbassa i prezzi e la gamma più vantaggiosa va incontro ai clienti

Il gruppo DR Automobiles ha sempre attuato una politica aggressiva per quanto riguarda i suoi listini. Dove per “aggressiva” si intende una gamma di modelli ampia a prezzi molto competitivi rispetto alla concorrenza. È stata la mossa azzeccata per fare decollare le vendite in questi anni di crisi, ma la Casa molisana ha deciso di andare oltre. Infatti, è arrivata un’altra bella sforbiciata ai prezzi di tutta la sua gamma ad esclusione dei pick-up. E non si tratta di qualche centinaio di euro, da usare come piccolo incentivo per attirare altri clienti negli autosaloni, bensì di tagli importanti, che interessano i quattro marchi EVO, DR, Sportequipe e ICH-X.

Riduzione listini DR Automobiles: il SUV di 4,5 metri Sportequipe 6SCONTI DI MIGLIAIA DI EURO Infatti, la riduzione è compresa tra i 2.000 e i 3.100 euro. Grazie a questi sconti, il modello di maggiore successo del gruppo, la DR 5.0, scende da 21.900 a 19.900 euro, mentre è di 2.600 euro la riduzione di prezzo a vantaggio del crossover Evo 5, che passa da 19.900 euro agli attuali 17.300 euro. Invece, la più grande DR 6.0 attacca ora a 25.900 euro, ben 2.000 euro in meno del vecchio listino. Passando a un altro marchio, i due modelli di metà gamma della Sportequipe, la 6 e la 7, beneficiano entrambi di una riduzione di ben 3.100 euro: quindi, il primo scende da 38.000 a 34.900 euro, mentre il secondo è in vendita a partire da 36.900 euro rispetto ai 40.000 precedenti. Per l’off-road ICH-X K2 che è un veicolo tra i più costosi della gande famiglia DR, il listino parte ora da 51.500 euro, cioè 3.000 euro in meno di prima.

Riduzione listini DR Automobiles: la DR 5.0 best seller della Casa molisanaDR VA INCONTRO AI SUOI CLIENTI Ma quale è il motivo di questa politica di riduzione da parte di DR? L’azienda italiana, che importa veicoli prodotti in Cina da Chery, JAC e BAIC, li assembla e li commercializza con alcune modifiche e marchi propri, spiega come questa sia un’operazione strategica “per fronteggiare le attuali contingenze economiche”. Il gruppo molisano, nonostante una situazione socioeconomica instabile causata da pandemia, conflitti bellici e crisi finanziarie, è riuscito ad andare in controtendenza e ottenere un vantaggio competitivo. Tuttavia “DR Automobiles ha voluto trasformare il vantaggio competitivo in una nuova grande opportunità per i consumatori. A fronte di un innalzamento complessivo della qualità dell’offerta, anziché alzare i prezzi, li abbiamo ulteriormente rivisti al ribasso”, sottolinea il gruppo in un comunicato stampa. Una politica vincente, che viene confermata dai numeri di vendita. Senza entrare nei noiosi risultati finanziari, basta vedere quante DR girano sulle strade italiane (e sono tante…) e il gioco è fatto.