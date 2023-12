Sportequipe 8: il SUV con motore tri-fuel punta alla premium class. Vediamo come...

Sportequipe è un brand che fa parte della galassia DR, la realtà creata dall’imprenditore Massimo di Risio e che sta ottenendo un grande successo di vendite con i suoi modelli dall’ottimo rapporto fra qualità, piacere di guida e prezzo. Ma con Sportequipe la casa molisana alza l’asticella poiché stiamo parlando di veicoli che puntano direttamente al top di gamma e che vedono nella Sportequipe 8 il quarto modello in ingresso nella famiglia dopo 5, 6 e 7. Di fatto, la 8 diventa l’ammiraglia del brand e, come sappiamo, sfrutta in pieno la sinergia del Gruppo italiano con i cinesi di Chery. Si tratta di un bel SUV a sette posti lungo 4,7 metri e con tecnologia plug-in hybrid, che dal 2024 entrerà a listino anche in una variante con motore benzina-GPL.

Sportequipe 8: il SUV ibrido del Gruppo DR Automobiles con motore benzina-GPL

Con la soluzione tri-fuel, il motore di questo sport utility è un vero unicum poiché associa alla tecnologia plug-in hybrid, quindi con batterie ricaricabili alla spina, un sistema di alimentazione a benzina e GPL del motore convenzionale. Partiamo da quest’ultimo, che è un quattro cilindri turbo capace di erogare 147 CV/5.500 giri e 210 Nm/1.750-4.000 giri. Poi troviamo due motori elettrici montati sul cambio, uno da 55 kW (75 CV) e uno da 70 kW (95 CV) alimentati da una batteria agli ioni di litio da 19,3 kWh. La potenza complessiva raggiunge la bellezza di 317 CV per una coppia massima di 545 Nm, numeri da top class per un veicolo a trazione anteriore di questo segmento, tanto che si permette di raggiungere una punta massima di 201 km/h per uno scatto da 0 a 100 orari di 6,9 secondi. Ma essendo una PHEV, la Sportequipe 8 viaggia anche in modalità full electric fino a 80 km (WLTP) e il caricatore di bordo da 6,6 kW consente di fare un pieno di elettricità in circa tre ore.

Sportequipe 8: quatro cilindri turbo PHEV con potenza combinata di 317 CVFINO A 1.300 KM DI AUTONOMIA Tuttavia, il cavo è solo una delle scelte per ricaricare il SUV molisano, infatti si possono rigenerare le batterie anche sfruttando il motore termico acceso al minimo, oppure grazie all’azione di uno dei due motori elettrici. La Sportequipe 8 conta fino a otto diverse modalità di funzionamento e la scheda tecnica ci dice che l’autonomia complessiva arriva a circa 1.300 km, grazie all’azione combinata di benzina, GPL ed elettricità. Lato sicurezza, il SUV arriva fino al livello 2 di assistenza alla guida grazie a tutti gli ADAS più moderni, tra i quali cruise control adattivo, monitoraggio angolo cieco, frenata di emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, allarme collisione anteriore e posteriore e assistente di viaggio con rilevamento del traffico.

Sportequipe 8: le forme atletiche e l'equilibrio di stile del SUV plug-in hybrid

Come accennato, il SUV di Sportequipe si piazza direttamente al vertice della gamma e non poteva farlo senza presentarsi con un abitacolo che rispecchia la sua ispirazione top di gamma. Spazio in abbondanza e percezione di grande qualità sono le prime impressioni una volta a bordo. Davanti al guidatore troviamo il display del quadro strumenti e più a destra quello del sistema infotainment a sviluppo orizzontale, che uniti insieme formano uno schermo da ben 26,4”. Più in basso sul tunnel centrale, invece, trova posto il touchscreen da 9” per la climatizzazione. Completano il quadro dal sapore “premium” i comandi a sfioramento per i servizi di bordo, i rivestimenti che possono essere anche in pelle o Alcantara e la lunga lista di accessori che tra gli altri comprende il tetto panoramico, il sistema audio surround, l’illuminazione ambiente, il sistema Keyless Access System e le telecamere di parcheggio a 360°. Infine, niente cadute di stile per quanto riguarda i pannelli plastici e gli accoppiamenti. La terza fila di sedili, poi, è un valore aggiunto non da poco, visto che si tratta di due posti (quasi) veri, utili per accogliere due persone anche per viaggi di media distanza. Il tutto senza rinunciare a un bagagliaio piuttosto capiente, che non viene penalizzato troppo dalle batterie del sistema ibrido e con una capacità variabile di 250/800/1.500 litri (7/5/2 posti).

VEDI ANCHE

Sportequipe 8: l'abitacolo hi-tech e confortevole del SUV lungo 4,7 metri

Sotto il profilo del look, la Spoertequipe 8 si distingue per le linee atletiche e un bel frontale alto e massiccio. Spicca la grande calandra esagonale, affiancata dalle prese d’aria e con i sottili fari a LED che regalano un altro pizzico di sportività. I fianchi sono belli massicci e i cerchi da 20” rendono il SUV ancora più atletico, ma nel suo complesso il design è equilibrato, piacevole e personale. Anche qui si nota una certa ispirazione ai modelli premium, ma questo non significa “scimmiottarli”, anzi. Semmai, evolvere un concetto di stile che piace e che giustamente trova spazio su un SUV alternativo ai “soliti” europei o asiatici.

Sportequipe 8: un look contemporaneo e sportivo molto personale

Per chiudere, diamo un’occhiata al prezzo, che attacca a 49.900 euro. La versione Exclusive con wrapping e interni in Alcantara costa 5.000 euro in più. Ma Sportequipe, in collaborazione con Drivalia, società di noleggio, leasing e mobilità di CA Auto Bank, propone soluzioni alternative all’acquisto come Drive to Buy, un noleggio in abbonamento mensile senza vincoli temporali né penali con la possibilità di comprare l’auto entro i primi due mesi in unica soluzione o a rate. Per adesso è disponibile sui modelli Sportequipe 6 e 7, ma il programma è di estendere l'offerta alla più grande Sportequipe 8.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/12/2023