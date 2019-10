Autore:

Marco Rocca

I NUOVI PREZZI Quanto costa la Duster 2020? Presto detto: Dacia ha da poco comunicato il nuovo listino che attacca a 12.200 euro. Questo il prezzo per la versione d'ingresso Acces equipaggaita con il nuovo motore 1.0 TCe. Un 3 cilindri turbo molto compatto e ultramoderno che eroga 100 cavalli tondi tondi e 160 Nm di coppia a 2.750 giri.

LE PRESTAZIONI Un motore che promette di coprire lo 0-100 in 12,5 secondi e di arrivare a 168 km/orari ma anche di ridurre consumi ed emissioni del 18% rispetto al 1.6 SCe aspirato, con un dato medio (cartella stampa alla mano) di 5,5 litri/100 km nel ciclo misto. Grazie al lavoro del turbo il nuovo 1.0 TCe sarà più piacevole da guidare, colmando quel buco di coppia tipico dell'aspirato. Ma le nostre impressioni dal vivo non tarderanno ad arrivare. La prova stampa della Duster con il 1.0 TCe è in programma a fine novembre.

GIA' ORDINABILE Disponibile solo in abbinamento alla trazione anteriore e al cambio manuale a 5 marce, la nuova Dacia Duster 1.0 TCe è già ordinabile persso i concessionari Dacia.

GPL ASPIRATO Quanto alla versione GPL (tra le preferite dagli italiani) come si vede dal listino scaricabile qui sotto, sarà ancora appannaggio del 1.6 SCe da 115 cavalli.