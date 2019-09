Autore:

Marco Rocca

SERIE SPECIALE La nuova Dacia Duster Black Collector nasce sulla base dell'allestimento Prestige ma sfoggia un look ancora più alla moda. Come? Anzitutto con una bella verniciatura in nero brillante con motivi perlescenti, per usare un termine tecnico. Il giallo fluo per la scritta al posteriore o per le stripes sugli specchietti crea un bello stacco. Che dite?

PIATTO RICCO Anche all'interno dominano i toni scuri con schizzi di giallo fluo per il battitacco, rigorosamente numerato visto che ne saranno prodotti solo 500 esemplari. Già, avete capito bene. Non mancano tappetini dedicati e un sistema audio firmato Focal, roba di lusso! Confermata la dotazione di telecamera multi-view, schermo multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e la ruota di scorta nel bagaglaio.

NON MANCA NULLA Come detto la base di partenza è stata la Prestige, la più ricca insieme alla Techroad. Ecco perché non mancano l'avviamento senza chiave, l'avviso angolo cieco negli specchietti oltre al clima automatico.

SOLO UN MOTORE Una sola la versione disponibile per l'allestimento Black Collector: 4x2 in abbinamento al motore TCe 130 FAP con cambio manuale. No 4x4, no GPL. Altro da sapere? Forse la cosa più importante, ovvero che la nuova speciale è disponibile solo per il mercato francese. Le prenotazioni sono cominciate ieri a questo link: https://www.dacia.fr/duster-black-collector/duster-limited-edition.html. Il prezzo? 19.490 Euro iva inclusa.