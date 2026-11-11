Nuova Dacia Sandero, nel 2028 cambia tutto: arriva anche elettrica

Dacia Sandero è una vera best seller. Grazie a un eccellente rapporto contenuti / prezzo, è costantemente tra le auto più vendute in Europa. Tuttavia, la concorrenza si è fatta più agguerrita, soprattutto con l'arrivo dei modelli dei marchi cinesi. Serve dunque un aggiornamento consistente che arriverà nel 2028 quando debutterà la nuova generazione. Come sarà la nuova Sandero? I colleghi di Autocar hanno fatto il punto della situazione grazie alle ultime informazioni di questo progetto.

Nuovo look e sarà anche elettrica

Per la nuova Sandero, nome in codice DB4B1, Dacia si è concentrata sul rendere la vettura più competitiva attraverso un rigoroso controllo dei costi. Continuerà, quindi, a essere una vettura particolarmente accessibile. Le dimensioni non dovrebbero cambiare molto. Si parla infatti sempre di una lunghezza attorno a 4,1 metri, questo perché utilizzerà la piattaforma RGMP Small, precedentemente nota come CMF-B, oltre a una serie di componenti del modello attuale come la struttura della carrozzeria, per risparmiare sui costi.

Il design sarà comunque tutto nuovo, con il frontale che riprenderà gli elementi stilistici della nuova Striker. Anche l'abitacolo sarà rivisto adottando uno stile più simile a quello visto negli ultimi modelli Dacia. In ogni caso, si punterà sempre sulla massima praticità e quindi non mancheranno i comandi fisici.

Dacia Sandero Stepway ECO-G 120 Auto

Ci saranno pure novità per quanto riguarda le motorizzazioni. La nuova Sandero si appresta a diventare il secondo modello elettrico di casa Dacia dopo la Spring.

Per poter offrire sia motori a combustione interna e sia elettrici, gli ingegneri Dacia hanno adattato la piattaforma RGMP, apportando dei compromessi tecnici per integrare un motore elettrico e una batteria sotto il pianale. Stando ad alcune indiscrezioni, la Sandero Electric adotterà lo stesso motore della Renault 5 da 110 CV, in abbinamento a una batteria LFP da 44 kWh per un'autonomia attorno ai 400 km.

Ovviamente non mancheranno nuove unità benzina, bifuel e ibride.

Rimane anche la Stepway

Tempo fa sembrava che la Stepway sarebbe diventata un modello a parte. Invece, la nuova Sandero continuerà a essere proposta in due varianti di carrozzeria, con la Stepway che offrirà un look più robusto da piccolo crossover. Insomma, nel 2028 la Dacia Sandero sarà rinnovata profondamente con novità di design e meccanica. Il tutto per continuare a rimanere una best seller in Europa.

Fonte: Autocar

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