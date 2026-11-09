Novità 2027 Alfa Romeo, i nuovi modelli in arrivo

Il 2027 sarà un anno particolare per Alfa Romeo: non sono attesi grandi debutti, mentre Giulia e Stelvio si avvicinano a una fase decisiva della loro carriera

Alfa Romeo sta affrontando una fase di trasformazione con l'obiettivo di rilanciarsi grazie al nuovo piano industriale di Stellantis. Al momento la casa automobilistica ha anticipato solamente alcune delle novità di prodotto che arriveranno nel corso dei prossimi anni. Quello che sappiamo di certo è che il 2027 sarà un anno di attesa dato che le prime vere novità saranno svelate solamente nel corso del 2028. Andiamo comunque a coprire cosa possiamo aspettarci per il prossimo anno.

La Casa del Biscione proporrà comunque alcune piccole novità per la sua gamma, sebbene non dobbiamo attenderci grosse cose.

Alfa Romeo Junior

La casa automobilistica ha da poco presentato il nuovo Model Year del suo B-SUV che ha introdotto alcuni piccoli ritocchi pensati sopratutto per alzare l'asticella della qualità (trovate i dettagli qui). Possiamo comunque attenderci che nel corso del prossimo anno Alfa Romeo introduca ulteriori piccoli miglioramenti alla gamma della Junior. Non dovrebbero nemmeno mancare possibili nuove versioni speciali.

Difficilmente ci saranno, invece, novità di meccanica. Le motorizzazioni, quindi, non cambieranno. Junior continuerà a essere proposta con il Mild Hybrid da 145 CV, nella versione Q4 da 145 CV a trazione integrale e in quella elettrica da 156 CV. A listino rimarrà anche la più sportiva versione Veloce con motore elettrico da 280 CV.

Alfa Romeo Giulia

Non è ancora chiaro se davvero ci sarà un'erede dalla Giulia. Sappiamo, però, che la berlina sarà prodotta fino alla fine del 2027 per poi uscire dal mercato. Non sono attesi restyling o aggiornamenti particolari. Potrebbero comunque arrivare ulteriori versioni speciali con dotazioni più esclusive. Pensiamo per esempio all'Edizione Luna Rossa.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Giulia si potrà acquistare solamente con il 2.2 turbodiesel da 160 CV, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione posteriore, e il 2.2 turbodiesel da 210 CV con trazione integrale Q4. A vertice della gamma rimane la Quadrifoglio con il V6 da 520 CV per chi cerca ancora una sportiva vera in grado di emozionare

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Anche il futuro della Stelvio è incerto. Dopo il 2027 non sappiamo ancora cosa succederà. Per il momento si può acquistare e anche per questo modello non sono attesi aggiornamenti particolari. Potrebbero arrivare versioni speciali ma nulla di più. I motori? Sempre il 2.2 turbodiesel da 160 CV, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione posteriore, e il 2.2 turbodiesel da 210 CV con trazione integrale Q4. Pure sulla Stelvio rimane disponibile la versione più sportiva Quadrifoglio.

Nuova Alfa Romeo Tonale: la PHEV ha un carattere deciso per stile e piacere di guida

Dopo il restyling, il C-SUV si avvicina alla fine della sua carriera. L'erede dovrebbe arrivare nel 2028 e quindi per il prossimo anno non ci attendiamo che arrivino particolari novità. Al massimo alcuni affinamenti sulle dotazioni.

Nel 2028 arriverà l'erede della Tonale. Al debutto manca ancora diverso tempo ma nel corso del prossimo anno è possibile che emergano nuove informazioni, oltre alle prime foto spia dei test su strada.

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