Alfa Romeo dice basta ai maxi schermi: Cuorerosso anticipa una rivoluzione

Chi sale a bordo oggi delle moderne vetture trova tanta tecnologia e sopratutto maxi schermi. Alcuni modelli offrono abitacoli dallo stile ultra minimalista dove tutto si gestisce dallo schermo dell'infotainment e di comandi fisici non c'è praticamente traccia. Tuttavia, alcune case automobilistiche hanno iniziato a fare i primi timidi passi indietro, reintroducendo alcuni comandi fisici. Sul tema è intervenuto anche Alejandro Mesonero-Romanos, il responsabile del design di Alfa Romeo che vorrebbe mettere la parola fine ai maxi schermi in auto, come hanno riportato i colleghi inglesi di Autocar

Eliminiamo gli schermi

Il nuovo concept Alfa Romeo Cuorerosso anticipa alcuni elementi chiave delle vetture di prossima generazione del marchio, tra cui un abitacolo semplificato che riduce al minimo le superfici digitali. Ecco cosa ha detto Alejandro Mesonero-Romanos.

Gli schermi sono piacevoli quando si è seduti in macchina, ma quando si guida non mi convincono. Siamo in una specie di guerra di centimetri per gli schermi, e per me non ha alcun senso, perché diventano enormi. In pratica, stanno progettando il cruscotto per te. Penso che tra qualche anno questi schermi diventeranno obsoleti, saranno vecchi e cominceranno a costare denaro. Qualunque cosa tu metta su uno schermo, non la metti da nessun'altra parte e io preferisco metterla da qualche altra parte.

Insomma, chi sceglie un'Alfa Romeo non lo dovrà fare per i maxi schermi che secondo il responsabile di design del marchio sono destinati a invecchiare male dato che non lasciano spazio al design e alle idee dei progettisti. In breve, non permettono di offrire interni che riflettono lo stile del marchio.

Il concept Cuorerosso anticipa una nuova interpretazione del design ''cannocchiale'' del quadro strumenti, un elemento distintivo di Alfa Romeo, in cui due schermi rotondi possono fondersi in uno solo, visualizzando esclusivamente le informazioni di guida più importanti.

Mesonero-Romanos ha affermato che l'approccio con strumentazione separata offre maggiore flessibilità, il che potrebbe rendere superfluo un touchscreen centrale convenzionale. Ad esempio, uno dei due schermi rotondi può essere utilizzato per visualizzare il navigatore satellitare, l'altro la strumentazione.

Vorrei avere uno schermo per l'infotainment, ma non voglio tenerlo acceso tutto il tempo, quindi vorrei poterlo nascondere. Sono consapevole che una buona parte del pubblico desidera schermi di grandi dimensioni, ma allora non comprate un'Alfa, comprate qualcos'altro. Sono sicuro che ci siano molte persone là fuori che la pensano come noi. Ci sono molte persone che saranno contente di questa esperienza.

Insomma, basta maxi schermi per Alfa Romeo. Si preferisce una soluzione più semplice e meno invasiva. Inoltre, non mancheranno i comandi fisici. Infatti, la console centrale del concept presenta pulsanti, manopole e interruttori fisici per le funzioni principali dell'auto.

Fonte: Autocar

VEDI ANCHE

Tags