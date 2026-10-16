Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2027, il V6 si prepara all’Euro 7

Alfa Romeo Stelvio continuerà a essere prodotta a Cassino fino alla fine del 2027, così come la Giulia. Il futuro di questi due modelli è comunque ancora molto incerto. Per il momento, però, il SUV rimarrà in produzione e sebbene non siano previsti restyling, ci saranno diverse versioni speciali. Intanto, la Stelvio deve essere portata nell'era delle normative Euro 7 e a quanto pare Alfa Romeo sta lavorando in questa direzione. Le ultime foto spia di Walter Vayr condivise sulla sua pagina Facebook mostrano la Stelvio Quadifoglio 2027 intenta a effettuare alcuni test su strada.

Il V6 diventa Euro 7

Come sappiamo bene, sotto al cofano della Stelvio Quadrifoglio c'è un V6 biturbo di 2,9 litri di cilindrata in grado di erogare 520 CV. Si tratta di un'unità molto raffinata che regala al SUV prestazioni elevatissime. Motore che però deve essere portato nell'era Euro 7. Sarà interessante capire quali modifiche saranno introdotte per adeguare il V6 alle più stringenti normative sulle emissioni. La ''paura'' è che l'adeguamento possa portare ad una riduzione della potenza come è già accaduto per altre sportive. Si pensi alla BMW M5 il cui motore endotermico V8 ha perso diversi cavalli (sebbene compensati dal motore elettrico più potente).

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2027 foto spia

Tuttavia, è possibile che Alfa Romeo stia lavorando per ridurre al minimo i ''danni'' e continuare a proporre un motore sempre in grado di garantire prestazioni elevatissime. Per il momento non ci sono informazioni ufficiali da parte della casa automobilistica. Quindi, non si può fare altro che attendere una comunicazione ufficiale per capire come cambierà il V6 nell'era Euro 7.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2027 foto spia

Un futuro incerto

Alfa Romeo continua a essere piuttosto vaga sul futuro di Giulia e Stelvio. Sono in corso diverse valutazioni ma nulla sembra essere ancora stato deciso. Se questi modelli avranno un'erede lo capiremo nei prossimi mesi. Non si può quindi fare altro che attendere novità.

Foto spia: Walter Vayr

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